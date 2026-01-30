First Line Support till Östersund!
Nu söker vår kund drivna IT Supporttekniker till deras härliga team som sitter i Östersund. Är du tekniskt nyfiken, serviceinriktad och vill fortsätta utvecklas tekniskt?
Som 1st Line Support är du företagets första och viktigaste kontaktpunkt när det gäller teknisk support - en roll med stor variation, ansvar och möjlighet att växa inom IT. I den här rollen ger du professionell och lösningsfokuserad support till användare hos olika kunder. Du hjälper till att lösa tekniska problem, hanterar konton och bistår med support kring hårdvara och systemlösningar - alltid med hög servicekänsla.
Dina främsta verktyg är telefon och ärendehanteringssystem, där du snabbt och effektivt tar emot inkommande ärenden och ser till att varje kund får rätt hjälp.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Supportera och guida användare kring tekniska frågor
Felsökning och support inom Windows samt Microsoft 365 och dess applikationer
Hantera och dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem
Felsökning av hård-och mjukvara
Kontoadministration i Active Directory samt EntraID
Om dig
Tjänsten passar dig som har ett starkt intresse för IT och service och som trivs i en kundnära roll. Du vill arbeta i ett engagerat och kompetent team med gemensamma mål. Du har god teknisk förståelse samt erfarenhet av teknisk support eller en liknande roll. Vidare behärskar du svenska obehindrat i tal och skrift och kan kommunicera väl på engelska.
Som person ser vi att du är självgående och initiativtagande samt trivs med frihet under ansvar. Du är kommunikativ och serviceinriktad, med god förmåga att samarbeta med andra. Du arbetar strukturerat och effektivt även i ett högt tempo och har ett tydligt lösningsorienterat förhållningssätt.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Östersund
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
