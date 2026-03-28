Finsktalande Junior Account Manager Ravelli AB
2026-03-28
VAD SÖKER VI?
Vi söker dig som är en god relationsbyggare med ett stort driv. Vi ser gärna att du kompletterar ditt driv och din vinnarskalle.
Det är meriterande om du har erfarenhet av föreningslivet och om din arbetslivserfarenhet kommer ifrån försäljningsbranschen.
OM RAVELLI:
RAVELLI hjälper föreningar/skolklasser att finansiera sin verksamhet eller att få komma i väg på drömklassresan. RAVELLI-mottot är att "alla ska med", där alla barn ska ha råd att idrotta eller få hänga med på klassresan. Vi har sedan 2014 delat ut över 65 miljoner kr till skolklasser och föreningsliv.
VAD INNEBÄR ROLLEN:
Som Junior Account Manager hos Ravelli ansvarar du för att ta han dom alla inkommande kunder. Detta gör du genom att ringa upp intresseanmälningar samt ta han dom inkommande samtal.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att skapa värde för kunden och hur enkelt de använder sig av vår tjänst. Du arbetar självständigt med hela processen från kontakt, uppföljning och kundvård.
I denna roll rapporterar du till och arbetar nära försäljningsansvariga i Stockholm och blir en del av försäljningsteamet som idag består av 6 personer. Då företaget är inne i en god tillväxtfas finns stora möjligheter för rätt person att växa inom bolaget.
VAD ERBJUDER VI?
Vårt mål är att du ska trivas och få så mycket hjälp under inlärningsprocessen för att nå framgång. Därför ger vi dig:
Coachning och stöd av chef/kollegor.
Positiv inspirerande arbetsplats med varierande arbete.
Möjlighet att få växa inom bolaget.
Fast + Rörlig lön.
Läs gärna mer om RAVELLI: https://www.ravelli.se/om-ravelli/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: marcus@ravelli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ravelli Sverige AB
(org.nr 556916-8262), http://www.ravelli.se
Partihandlarvägen 47 (visa karta
)
120 44 ÅRSTA Arbetsplats
Ravelli AB Kontakt
Marcus Ravelli marcus@ravelli.se 0793376084 Jobbnummer
9825583