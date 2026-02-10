Finsktalande ekonomiassistent
Är du en kommunikativ och prestigelös person med intresse för ekonomi och kundservice? Vill du vara en del av ett välkänt byggföretag som arbetar i hela Norden? Vi söker nu en finsktalande stjärna för ett uppdrag till vår kunds 1st Line support med start omgående!
Uppdraget startar omgående och sträcker sig fram till sista augusti. Du kommer att vara anställd som konsult hos Randstad och arbeta på plats hos vår kund i deras fräscha lokaler i Solna.
Ansvarsområden
Som 1st Line Support är du företagets ansikte utåt mot den finska och svenska marknaden. Du hanterar ärenden via både telefon och e-post och är den första kontaktpunkten för interna kollegor, externa kunder och leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera frågor rörande fakturor, leverantörs- och kundreskontra.
Administrera kundreklamationer, påminnelser och ekonomiska transaktioner.
Ge support i leverantörsfaktureringssystem och andra ekonomiprogram.
Ge förstklassig service i ett högt tempo med många kontaktytor.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som trivs med telefonen som främsta verktyg och som drivs av att lösa problem. Du är förändringsbenägen och navigerar tryggt i en dynamisk miljö med stora informationsflöden.
Vi söker dig som har:
Flytande kunskaper i finska och svenska, både i tal och skrift (då du kommer stötta den finska verksamheten). Goda kunskaper i engelska krävs också.
Gymnasieexamen inom ekonomi. Eftergymnasial utbildning (YH/Högskola) inom ekonomi är meriterande.
Erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra samt löpande bokföring.
Du är självgående, pedagogisk och tar stort ansvar för din egen leverans och upplärning.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
