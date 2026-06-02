Finansiell Controller
2026-06-02
Vi söker nu en finansiell controller till ett uppdrag inom offentlig sektor med fokus på granskning, uppföljning och kontroll av bidragsfinansierad verksamhet.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med ekonomiska kontroller och kvalificerad granskning för att säkerställa korrekt hantering av statsbidrag och efterlevnad av gällande regelverk. Uppdraget innebär analys, dokumentation och rapportering av granskningsresultat samt dialog med berörda verksamheter.
Arbetet omfattar även platsbesök hos olika organisationer och kräver god förståelse för redovisning, ekonomistyrning och offentlig verksamhet.

Dina arbetsuppgifter
Genomföra ekonomiska kontroller och granskningsinsatser
Följa upp bidragsfinansierad verksamhet
Analysera ekonomiskt underlag och säkerställa regelefterlevnad
Dokumentera och rapportera granskningsresultat
Föra dialog med berörda verksamheter och organisationer
Genomföra platsbesök som en del av uppföljningsarbetet
Vi söker dig som har:
Erfarenhet som ekonom/controller med inriktning mot granskning eller revision
Erfarenhet av revision inom offentlig sektor, gärna kommunal verksamhet
God kunskap inom redovisning och ekonomistyrning
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
Stark analytisk förmåga och vana att dokumentera och rapportera resultat
Meriterande
Erfarenhet av statsbidrag
Erfarenhet av EU-medel
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9943429