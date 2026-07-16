Financial Controller
Niconovum AB / Controllerjobb / Malmö Visa alla controllerjobb i Malmö
2026-07-16
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Financial Controller - affärsnära roll med stort eget ansvar
Vill du ta dig an en nyckelroll där du kombinerar finansiell expertis med möjlighet att påverka affären på riktigt? Vi söker nu en proaktiv och självgående Financial Controller som tar stort eget ansvar för finansiell kvalitet, driver arbetet framåt med struktur och integritet och agerar som en strategisk partner till verksamheten.
Det här är en roll för dig som vill göra mer än att bara rapportera siffror - du vill förstå vad som driver dem, ifrågasätta, komma med nya perspektiv och bidra till bättre beslutsfattande.
Om rollen
Som Financial Controller på Niconovum har du ett övergripande ansvar för finansiell rapportering, redovisningskvalitet, interna kontroller och regelefterlevnad. Du arbetar nära Finance Manager och fungerar som en finansiell business partner i både operativa och strategiska frågor.
Du säkerställer att den finansiella rapporteringen och redovisningen är korrekt och tillförlitlig, inklusive bolagsrapportering, skatteefterlevnad och kassaflödeshantering. Samtidigt har du en viktig roll i budget- och prognosprocesser, där du bidrar med analyser och beslutsunderlag som stödjer verksamhetens utveckling och resultat.
Du samarbetar tvärfunktionellt och har nära kontakt med både interna och externa intressenter. Rollen innebär även att du bidrar till den kontinuerliga utvecklingen av finansiella processer och arbetssätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa korrekt och högkvalitativ redovisning och finansiell rapportering, inklusive en korrekt och tillförlitlig huvudbok
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut
Följa upp kassaflöde och likviditet samt identifiera och eskalera potentiella risker
Ansvara för den löpande ekonomihanteringen, hantera moms, skatterapportering, årsredovisning, regulatorisk rapportering och stödja revisionsprocesser
Säkerställa och utveckla interna kontroller och finansiella processer
Aktivt bidra i budget- och prognosprocesser
Analysera utfall jämfört med prognos och presentera tydliga insikter
Omvandla finansiell information till tydliga analyser och beslutsunderlag samt koppla finansiella utfall till operativa och kommersiella aktiviteter
Ta fram beslutsunderlag, business cases och finansiella modeller
Agera som finansiellt bollplank till Finance Manager och övriga delar av verksamheten
Vi söker dig som
Är självgående och tar stort eget ansvar för dina ansvarsområden
Arbetar proaktivt och identifierar risker och möjligheter i ett tidigt skede
Trivs med att kombinera struktur, analys och ett starkt affärsfokus
Vågar utmana befintliga arbetssätt och driva förbättringar
Är kommunikativ och trygg i att presentera för seniora intressenter
Vill bidra till att utveckla både processer och verksamheten
Bygger förtroende och goda relationer med interna och externa intressenterPubliceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller annat relevant område
Professionell certifiering, exempelvis CA, ACCA, CIMA, CPA eller motsvarande, är meriterande
Minst 5 års erfarenhet av redovisning, rapportering och bokslutsarbete
Erfarenhet från en dynamisk och affärsdriven miljö (t.ex. FMCG eller läkemedelsbranschen är meriterande)
Stark analytisk förmåga och god affärsförståelse
Mycket goda kunskaper i Excel och vana av att analysera stora datamängder
Erfarenhet av SAP och Power BI eller liknande verktyg är starkt meriterande
Erfarenhet av att arbeta med flera olika intressenter
Flytande kunskaper i både svenska och engelska
Varför denna roll?
I den här rollen får du möjlighet att:
Ta stort eget ansvar och påverka
Arbeta nära verksamheten och stödja strategiskt beslutsfattande
Bidra till utveckling av processer, arbetssätt och digitalisering
Vara en del av en dynamisk och samarbetsinriktad miljö
Bli en del av ett växande bolag
Vem är du?
Du är strukturerad och noggrann, samtidigt som du är nyfiken och framåtblickande. Du är inte rädd för att utmana befintliga arbetssätt, ställa frågor och föreslå lösningar som bidrar till förbättring och utveckling. Du har ett starkt driv, tar ansvar och trivs i en roll där du får kombinera analys, samarbete och affärsfokus.
Om Niconovum
Niconovum är ett dotterbolag inom British American Tobacco-koncernen.
Niconovum är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar och marknadsför innovativa nikotinersättningsprodukter, med syfte att hjälpa människor att minska eller sluta använda tobak. Företaget grundades år 2000 av den internationellt erkända forskaren Karl Olov Fagerström och är idag en del av British American Tobacco-koncernen.
Niconovum erbjuder ett sortiment av tobaksfria produkter, inklusive nikotinpåsar och munspray, på flera nordiska marknader.
Bolaget har ett tydligt syfte att bidra till förbättrad folkhälsa genom att erbjuda effektiva och tillgängliga alternativ till traditionella tobaksprodukter.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ena_arnautovic@bat.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Financial Controller". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niconovum AB
(org.nr 556590-0791)
Hyllie Boulevard 32 (visa karta
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215 32 MALMÖ Jobbnummer
10004754