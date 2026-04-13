Financial Controller
2026-04-13
Din nya roll
Vill du arbeta i en dynamisk och samhällsviktig verksamhet där du får kombinera operativt ekonomiarbete med analys och verksamhetsstöd? Nu söker vi en interim Financial Controller till ett uppdrag i en större nordisk logistikorganisation.
Detta är ett spännande konsultuppdrag där du blir en viktig del av ett centralt finansteam och får möjlighet att arbeta nära verksamheten i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Uppdraget är för att täcka under pågående rekryteringsprocess.
Som Financial Controller ingår du i ett centralt finansteam och rapporterar till redovisningschef. Du arbetar nära den operativa verksamheten och stöttar olika regioner i finansiella frågor, med fokus på att säkerställa effektiva processer och hög kvalitet i rapportering och analys.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbeta operativt inom finansiella kärnprocesser: Kundfakturering (Order to Cash), Leverantörsfakturor (Purchase to Pay) samt Bokslutsarbete (Record to Report)
Ansvara för månadsrapportering, uppföljning och analys av finansiella data
Stödja verksamheten i budget- och prognosarbete
Säkerställa att interna policys och finansiella rutiner efterlevs
Fungera som ett proaktivt stöd till verksamheten i ekonomiska frågor.
Vår kund är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar i Norden och ansvarar även för postservice till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Med en central roll i flödet av information och gods bidrar de till att hålla samhällen och företag uppkopplade och effektiva.
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Möjlighet till distansarbete finns, med krav på fysisk närvaro cirka 3 dagar per vecka enligt överenskommelse. Start: Omgående. Slut: 2026-09-30, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Cirka 5 års erfarenhet som redovisningsekonom eller controller, gärna inom logistik eller liknande verksamhet
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av ERP-system (t.ex. SAP) samt goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Strukturerad, analytisk och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta nära verksamheten.
Meriterande: Akademisk examen inom ekonomi
Meriterande: Erfarenhet av BI-verktyg såsom Power BI, QlikView eller liknande
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
