Financial Analyst
Randstad AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2026-01-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Är du en analytisk lagspelare med sikte på framtidens energilösningar? Vi på Randstad Finance söker nu en Financial Analyst för ett konsultuppdrag hos vår kund Siemens Energy. Här får du chansen att arbeta i en internationell miljö där innovation och hållbarhet står i centrum.
Som Financial Analyst för energiprojekt spelar du en avgörande roll i anbudsprocessen. Du stöttar verksamheten med försäljningskalkyler och finansiella analyser i nära samarbete med tekniska anbudsgivare, ingenjörer och säljteamet. Ditt fokus ligger på att bedöma kostnader, prissättningsfaktorer och finansiell risk för att skapa vinnande och lönsamma affärsförslag. Du blir en del av divisionen Gas Services, som fokuserar på kraftgenerering med låga utsläpp och dekarbonisering. Här arbetar experter inom gasturbiner, ångturbiner och generatorer med målet att modernisera och digitalisera flottan för en grönare framtid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra och stötta försäljningskalkyler i samråd med centrala och regionala funktioner.
Hantera finansiella parametrar såsom skatter, valutor, garantier och finansieringslösningar samt granska avtalsvillkor.
Aktivt arbeta med riskhantering genom att identifiera, kvantifiera och minimera ekonomiska risker.
Analysera kostnader och processer för att bidra till ökad produktivitet.
Driva förbättringsarbete och digitalisering inom Commercial Bid Management.
Ansvarsområden
Genomföra och stötta försäljningskalkyler i samråd med centrala och regionala funktioner.
Hantera finansiella parametrar såsom skatter, valutor, garantier och finansieringslösningar samt granska avtalsvillkor.
Aktivt arbeta med riskhantering genom att identifiera, kvantifiera och minimera ekonomiska risker.
Analysera kostnader och processer för att bidra till ökad produktivitet.
Driva förbättringsarbete och digitalisering inom Commercial Bid Management.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad Finance.
Period: 2026-02-02 till 2026-07-31.
Möjligheter: För rätt person finns mycket goda chanser till förlängning eller direktanställning hos Siemens Energy efter uppdragets slut.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, tar egna initiativ och trivs med att arbeta i en multikulturell miljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
En akademisk examen (Bachelor eller Master) inom ekonomi, finans eller motsvarande.
1-3 års erfarenhet av controlling, finansiering, anbudsarbete (bid management) eller projektcontrolling.
God förståelse för finansiella processer och en stark analytisk förmåga.
Mycket goda IT-kunskaper och vana vid att arbeta i digitala verktyg.
Flytande kunskaper i engelska, både i tal och skrift (då du arbetar i en internationell organisation).
En lösningsorienterad inställning och förmågan att prioritera under tidspress utan att tulla på kvaliteten.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9712820