Filialchef Skrotfrag Karlskrona

2026-02-27
Skrotfrag är ett ledande svenskt företag inom skrot- och återvinningsindustrin med fokus på insamling och återvinning av järn- och metallskrot både för privatpersoner och företag. Tillsammans bidrar vi till en hållbar och miljövänlig hantering av resurser. Skrotfrag söker nu en filialchef till vår filial i Karlskrona. Du blir en del av en dynamisk arbetsplats som återvinner med omtanke och är i ständig utveckling.
Är du en affärsorienterad ledare med passion för hållbarhet och cirkulär ekonomi?
Skrotfrag växer och söker nu en engagerad Filialchef för att driva och utveckla vår anläggning i Karlskrona!
Om rollen
Som Filialchef har du det fulla ansvaret för verksamheten i Karlskrona. Det innebär personalansvar, resultatansvar (P&L), arbetsmiljö och att utveckla kundrelationer. Du driver den dagliga operativa driften av skrotåtervinningen, optimerar flöden och ser till att vi når våra kvalitets- och miljömål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och motivera personalen på filialen mot gemensamma mål.
Driva försäljning och utveckla befintliga samt nya kundrelationer.
Ansvara för resultat, budget och effektiv drift.
Säkerställa att miljö- och säkerhetsföreskrifter följs.
Optimera logistik och flöden av metaller och skrot.
Vi söker dig som är en trygg och coachande ledare med erfarenhet från liknande roll, gärna inom industri, logistik eller återvinning.
• Krav: Minst gymnasieexamen, B-körkort
• Erfarenhet: Dokumenterad erfarenhet av personal- och resultatansvar.
• Kompetens: Goda kunskaper i svenska och engelska, samt vana av affärssystem.
• Ledarskap: Du är handlingskraftig, tydlig och har förmåga att skapa engagemang.
• Personlighet: Affärsmässig, problemlösande, säkerhetsmedveten och prestigelös.
• Meriterande: Utbildning inom miljö/logistik eller erfarenhet av metallåtervinning.Dina egenskaper
• Förmåga att fatta såväl strategiska som operativa beslut.
• Har ett involverande och coachande ledarskap.
• Är tillitsfull, ödmjuk och har hög integritet.
• Är proaktiv, drivande och öppen till förändring.
Erbjudande
Vi erbjuder dig en stimulerande roll där du får arbeta tillsammans med drivna och professionella kollegor i ett företag som drivs av utveckling och med en stark framåtanda. Vi har kollektivavtal med tillhörande försäkringar och tjänstepension samt friskvårdsbidrag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Ansökan och frågor kring tjänsten
Låter det här som en spännande tjänst? Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 mars. Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jonas Lindh på telefonnummer 070 - 348 35 16.
Familjeföretaget Skrotfrag AB grundades redan 1972, med affärsidén att samla in skrotbilar och bearbeta dessa för återvinning, med hjälp av en mobil bilpress. I dag har Skrotfrag tre produktionsanläggningar, samt 26 filialer i mellersta Sverige. Företaget är en av de ledande aktörerna inom återvinning av järn och metaller, men även en aktör för övriga resurstillgångar. Tillsammans med kunder återvinner Skrotfrag för framtiden med omtanke inom ett stort antal branscher. Skrotfrag har närmare 200 medarbetare och omsätter 1.8 Mdkr. https://skrotfrag.se/
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skrotfrag AB
(org.nr 556159-6759), https://www.skrotfrag.se
