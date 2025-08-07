Felsökningstekniker & Mekaniker
2025-08-07
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som mekaniker och få chansen att vara med och bygga upp en verkstad från scratch? Vill du ha en roll där du verkligen kan göra skillnad och sätta din prägel på hur saker och ting ska fungera? Då har vi en spännande möjlighet för dig!
Vad vi erbjuder:
Hos oss på Bilsmidigt AB får du inte bara ett jobb - du får möjligheten att vara en central del i uppbyggnaden av vår första verkstad. Du kommer att vara med och skapa strukturer, rutiner och arbetssätt från start. Om du brinner för att ta ansvar, arbeta självständigt och gillar utmaningen att bygga något från grunden, då är detta rollen för dig!
Vi erbjuder dig:
• Frihet att påverka och forma verkstaden och dess arbetssätt
• En dynamisk och kreativ arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik
• Marknadsmässig lön och förmåner
Om rollen:
Som vår första mekaniker får du ansvar för en bred variation av arbetsuppgifter, där din felsöknings- och reparationsvana kommer att vara avgörande. Du kommer att arbeta med allt från enklare service till djup felsökning och mer komplexa reparationer. Vi söker dig som har en bred teknisk kunskap och är trygg i att självständigt lösa mekaniska problem. Du ska vara van vid att arbeta självständigt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Service och underhåll av bilar
• Bromsbyten och hjulskifte
• Kamremsbyte och motorrenovering
• Felsökning av mekaniska och elektriska problem
• Åtgärd av elfel, laga kabelbrott och programmera sensorer
• Byte av länkarmar och andra komponenter
• Alla typer av mekaniska reparationer och felsökningar
• Beställning av reservdelar
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
• Mycket goda kunskaper inom felsökning och reparationer
• Erfarenhet av både enklare och mer avancerade bilproblem, inklusive elfel och motorarbeten
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för hela verkstadsprocessen
• B-körkort
Du är en prestigelös problemlösare med bred kompetens och trivs med att ta ansvar för hela reparationsprocessen från start till mål.
Om Bilsmidigt AB:
Vi är en snabbt växande digital bilfirma som erbjuder kunder ett smidigt sätt att köpa bilar online. Nu tar vi nästa steg genom att starta vår första verkstad, och du har chansen att vara med på den resan från allra första början.
Vill du vara med och bygga något unikt? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Bilsmidigt!
OBS! Frågor kring tjänsten besvaras endast via e-post (jobb@bilsmidigt.se
).
