Felsökare/Tekniker - 505739
Alstom Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Kungälv Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungälv
2026-02-11
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alstom Transport AB i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Alingsås
eller i hela Sverige
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Vill du jobba på ett världsledande företag i järnvägsbranschen? Alstom Sverige söker en ambitiös och driven Trouble Shooter Technician till spårvagnsdepån i Göteborg!
Är du vår nya Troubleshooter Technician till Göteborg?
Kliv ombord och använd din tekniska kompetens inom ett innovativt och framtidssäkrat område. Du kommer att rapportera till Customer Depot Manager och arbeta tillsammans med engagerade, motiverade och dedikerade kollegor.
I tjänsten ingår att:
Utföra garantiåtgärder på M33/M34-spårvagnar vid flera depåer i Göteborg, inklusive garantireparationer, felsökning, modifieringar, idrifttagning/kommissionering av M33/M34-spårvagnar
Utföra felsökning och garantireparationer på M33/M34-spårvagnar
Genomföra tester och idrifttagning av fordon enligt instruktioner
Hantera tekniska inspektioner (technical surveys)
Ansvara för rapportering av fältdata samt annan administration såsom formulär och dokumentation
Stödja validering av underhållsdokumentation
Hålla sig uppdaterad om förändringar i underhållsdokumentationen
Utföra modifieringar enligt instruktioner och ritningsdokumentation på engelska
Registrera genomfört garantiarbete samt rotorsaksanalyser (på engelska) i det digitala underhållssystemet Maximo
Arbeta skift vid behov
Vid behov arbeta på kundens andra depåer
Vem är du?
För att lyckas i rollen som Trouble Shooter Technician är du serviceinriktad, flexibel och ordningsam. Du har ett stort engagemang och kan arbeta väl i team. Du är tydlig i din kommunikation och arbetar strukturerat.
Vidare har du en god förmåga att lösa problem samt är van vid att hantera och balansera flera olika frågor, problem och förfrågningar samtidigt.
För att lyckas i rollen:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Stort tekniskt intresse och förmåga att lösa komplexa problem
Erfarenhet av tekniskt arbete inom exempelvis automationsindustrin, flygindustrin, tåg-/järnvägsindustrin eller liknande, där reparation och felsökning av mekaniska, elektriska och digitala styrsystem ingår i det dagliga arbetet
Teknisk gymnasieutbildning (eftergymnasial teknisk utbildning är meriterande)
Tidigare erfarenhet från tåg- eller järnvägsbranschen är meriterande
God vana av att arbeta i Microsoft Office
Obehindrat kunna kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Du behöver inte vara tågentusiast för att trivas hos oss. Vi lovar att när du kliver på ett av våra tåg tillsammans med vänner eller familj, kommer du att känna stolthet. Om du är redo för utmaningen - hör av dig till oss!
Viktigt att notera
Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som firar mångfald i de 63 länder vi är verksamma i. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstom Transport AB
(org.nr 556058-9094) Arbetsplats
Alstom Sweden Jobbnummer
9735814