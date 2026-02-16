Feedstock Manager
Feedstock Manager till Gasum- föräldravikariat.
Vill du arbeta med hållbara energilösningar och bidra till en grönare framtid? Har du erfarenhet eller vill arbeta med inköp och är en relationsbyggare med affärssinne? Då kan du vara den vi söker.
Om rollenSom Feedstock Manager får du en central roll i att säkerställa råvaruförsörjningen till Gasums nya och befintliga biogasanläggningar i södra Sverige. Du ansvarar för råvaror och biogödsel för anläggningen i Helsingborg. Du bygger och koordinerar nätverk av lantbruk och industrier som levererar råvaror som gödsel och restprodukter från livsmedelsindustri. Tillsammans med kollegor skapar du hållbara samarbeten som tryggar både råvaruflödet och den cirkulära affären kring biogödsel.
Du bidrar till att optimera råvaruförsörjningen till Gasums befintliga svenska anläggningar i södra Sverige. Rollen innefattar budgetansvar och framtagande av business case som stödjer företagets långsiktiga strategiska beslut.
Tjänsten tillhör affärsområdet Biogas Produktion, ingår i ett team om nio personer och rapporterar till Team Manager, Feedstock and Fertilizers SE & DK.Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Önskemål* Erfarenhet av inköp och/eller försäljning eller logistik* God erfarenhet av förhandling och avtalsskrivning* Kännedom om certifieringar och hållbarhetskriterier* Relevant utbildning, gärna lantmästare eller agronom* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande* Erfarenhet inom biogas-, livsmedels-, foder- eller växtnäringsindustri.* Kunskap om biologiska processer och lantbrukets förutsättningar
• Erfarenhet av att arbeta i, etablera och koordinera nätverk.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du har en positiv inställning och är en som får saker gjort. Du är affärsmässig, driven och professionell, samtidigt som du är lyhörd och relationsskapande. Du trivs med att arbeta med människor och mot tydliga mål, är analytisk och strukturerad.Hos oss på Gasum får du ett varierande och ansvarsfullt uppdrag i ett företag som är ledande inom hållbara energilösningar och cirkulär ekonomi. Du blir en del av en engagerad och hjälpsam organisation med utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten är ett tidsbestämt föräldravikariat till och med augusti 2027, med tillträde enligt överenskommelse.
Placering är på Gasums anläggning i Helsingborg. Resor inom och utanför Sverige förekommer och B-körkort krävs.
Intresserad av att arbeta hos oss?
Var god skicka in din ansökan senast 9 mars 2026 med bifogat CV. För eventuella frågor angående den lediga tjänsten, kontakta gärna Team Manager Feedstock, Mikael Bergkvist: mikael.bergkvist@gasum.com
Varmt välkommen med din ansökan!
För att ta reda på mer om vårt företag, besök Gasum.
Energibolaget Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och på energimarknaden. Vårt mål är renare energi och vi erbjuder experttjänster på energimarknaden både för industri och kraftvärmeproduktion samt renare bränslelösningar för väg- och sjötransporter. Vi hjälper våra kunder att minska både sitt eget och sina kunders koldioxidavtryck. Tillsammans med våra samarbetspartner främjar vi utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid på land och till havs.
Gasum-koncernen grundades 1994 och ägs av finska staten och har omkring 380 anställda i Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Ersättning
