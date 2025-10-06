Fastighetstekniker GreenHub
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
Bravida GreenHub fortsätter att framtidssäkra sin roll som leverantör av fossilfria fastighetstekniska tjänster. Genom effektiva och miljömedvetna installationer och underhållande service ger Bravida fastigheter liv. Du kommer att tillhöra Bravida GreenHub där vi nu söker en positiv och driven fastighetstekniker till vårt centrala kontor i Göteborg. Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
I rollen som fastighetstekniker ansvarar du för att underhålla och serva fastigheter samt utföra ronderingsuppdrag i Göteborgs centrum. Det läggs stort fokus på effektiv och hållbar fastighetsdrift främst inom hotellverksamhet men även för privata fastighetsägare och kommersiella hyresgäster. I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Utföra planerade och löpande fastighetsserviceuppdrag i centrala Göteborg
• Arbeta med underhåll av tekniska installationer i fastigheter
• Samarbeta nära kunder och säkerställa en hög kundnöjdhet
• Arbete med service och felsökning av driftutrymmen
• Agera stöd till våra kunder i tekniska frågor gällande fastigheten
•
Hos oss får du chansen att vara en del av ett spännande och växande hållbarhetsinitiativ, där vi sätter miljön i fokus och arbetar för en fossilfri framtid.
Vi söker dig som
• Har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller VVS
• Har erfarenhet inom VVS som drifttekniker, fastighetstekniker eller VVS-montör/tekniker
• Har goda kunskaper inom fastighetsteknik, fastighetsinstallationer och tekniskt underhåll
• Har ett stort tekniskt intresse
• Har flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Kunskap har erhållits genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
För att lyckas i denna roll behöver du vara lösningsorienterad med ett positivt förhållningssätt. Du är serviceinriktad och sätter alltid kunden i centrum. Genom noggrannhet, ansvar och engagemang säkerställer du att varje uppdrag levererar det värde som kunden förväntar sig - och gärna lite till.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 15 november 2025. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.
Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 14 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.Bravida.se Ersättning
