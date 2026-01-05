Fastighetstekniker
2026-01-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du en serviceinriktad tekniker inom det fastighetstekniska området? Vill du använda din kunskap och erfarenhet till att genomföra drift, skötsel och underhåll av kommunens fastigheters tekniska system? Välkommen till oss!
Ditt nya jobb
I ditt nya jobb kommer du tillhöra Fastighetsavdelningen som ansvarar för att Jönköpings kommuns verksamheter har funktionella och hållbara lokaler.
Genom långsiktig planering, energieffektivisering och god skötsel utvecklar, bygger, driver och underhåller avdelningen kommunens fastigheter.
I din roll som fastighetstekniker har du ett stort eget ansvar för driften och underhållet av tekniska system. Du kommer arbeta nära ditt team där ni tillsammans bidrar till att skapa och upprätthålla goda relationer med hyresgäster och verksamheter i kommunens fastigheter. Rollen innebär många kontakter, både internt och externt, vilket gör att du trivs i sociala sammanhang. För att lyckas i rollen är god datorvana en förutsättning eftersom våra arbetsflöden är digitaliserade.
- Drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system
- Systemunderhåll
- Felsökningar
- Reparationer
Din Kompetens
Vi söker dig som har en förmåga att skapa och vårda goda kundrelationer och är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande. Rollen innebär kontakter både internt och externt vilket förutsätter att du har god samarbetsförmåga. Du arbetar analytiskt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samt driver dina arbetsprocesser vidare på ett strukturerat och organiserat sätt. Du har också lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och anammar ett problemlösande arbetssätt.Kvalifikationer
- Utbildning som drift och fastighetstekniker alternativt relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- God teknisk förståelse för drift och underhåll av fastigheter.
- Förmåga att arbeta med administrativa stödsystem i en digital arbetsmiljö.
- Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
- Körkort B (manuell växellåda).
Meriterande
- Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom en fastighetsverksamhet.
- Vidareutbildning inom fastighetsteknik, såsom anläggningsskötare för brandlarm och heta arbeten.
- Specialistkunskaper inom el, VVS eller styr- och reglerteknik.
- Kännedom om moderna fastighetssystem och teknologier.
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Läs mer om:
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Innan anställning kan Jönköpings kommun begära ett utdrag ur belastningsregistret.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Fundera över två referenser om du blir kallad på intervju.
Vi värdesätter mångfald och ser det som en styrka. För att främja en jämnare könsfördelning ser vi gärna fler kvinnliga sökande, då arbetsplatsen idag är mansdominerad.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Fastighetstekniker!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning

Enligt kollektivavtal
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
