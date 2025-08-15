Fastighetstekniker
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Hörby kommun förstärker sin organisation och söker en kompetent och självgående fastighetstekniker till vårat team. Vi söker dig som uppskattar att få lära dig nya saker och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll.
Som fastighetstekniker i Hörby kommun tilldelas du ett fastighetsbestånd där du ansvarar för skötsel, underhåll, drift och förebyggande arbete.
Du är kommunens länk mot hyresgästerna i de frågor som rör fastigheterna och dess utemiljö.
Tillsammans med dina kollegor utgör du basen för att upprätthålla en god standard i och omkring kommunens fastighetsbestånd, samt nöjda hyresgäster.
I det dagliga arbetet som fastighetstekniker ingår bland annat:
• Ta emot och utföra felanmälningar och beställningar från våra hyresgäster.
• Utföra månads och kvartalsprov av brandlarmanläggningar.
• Daglig rondering och tillsyn av fastigheterna och dess kringmiljö.
• Övervakning och justering av de tekniska system i fastigheterna.
• Egenkontroll med utgångspunkt i fastighetsägaransvaret.
• Boka in och följa upp entreprenörernas arbete gällande de större uppdrag som vi ej hanterar själv.
• Dagligt arbete med de tekniska installationer såsom värme, ventilation, vatten och styr & reglerteknik.
• Kontakt med hyresgäster, underentreprenörer och andra samarbetspartners.
• Förebyggande arbete.
• Du kommer delvis ingå i gänget som sköter driften av kommunens badanläggning.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som fastighetstekniker i Hörby kommun söker vi dig med följande profil:
• Relevant utbildning eller motsvarande kunskaper inom området förvärvade genom arbetslivserfarenhet krävs.
• Självgående, stabil och trygg med ett eget inre driv.
• Lösningsorienterad, teknisk och händig.
• En mycket god känsla för service och trivas att ha många bollar i luften.
• B-körkort är ett krav.
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Datorkunskap.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss.
Du behöver vara trygg, stabil, nyfiken och ha en god självinsikt.
Du behöver besitta en god samarbetsförmåga och vara tydlig i hur du kommunicerar.
I ditt yrkesutförande krävs ett gott omdöme och integritet.
ÖVRIGT
CV och personligt brev
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
