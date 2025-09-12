Fastighetsskötare till FM-service
Halmstads kommun, FM-service / Fastighetsskötarjobb / Halmstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Halmstad
2025-09-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, FM-service i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
FM-service tar hand om lokaler i hela kommunen, allt från skolor och förskolor till idrottshallar och kontor. Vi städar en yta motsvarande 55 fotbollsplaner, sköter alla fastigheter och utemiljön runt dem samt gör vaktmästartjänster. Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos FM-service arbetar du mot våra kunder inom olika kommunala verksamheter som skola, förskola, äldreboenden och gruppbostäder. Du arbetar med skötsel och tillsyn av fastigheter i Halmstads kommun, främst genom förebyggande underhåll och felanmälningar. Du arbetar också med generell verksamhetsservice och även snöröjning och halkbekämpning kan förekomma.
Vi använder ärendehanteringssystemet Dedu och majoriteten av uppdragen vi utför går därigenom.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, gärna kompletterad med utbildningar inom fastighetsskötsel. Exempel på meriterande utbildningar är brandskyddskontrollant, heta arbeten, anläggningsskötare brandlarm, elsäkerhetskurs, liftkort skylift, ställningsbyggare, fallskyddsutbildning/arbete höga höjder samt lås & inbrottslarm.
Du är en positiv person även när förutsättningar ändras och du har god kontakt med både kunder och kollegor. Du är mån om att följa lagar, regler och instruktioner inom verksamheten.
Du har erfarenhet av att arbeta som fastighetsskötare eller i en likvärdig roll. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom lås och larm, brandskydd, heta arbeten, el, VVS och reparationer. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kommunal fastighetsskötsel och har en förståelse för, och kunskap om, hur det är att arbeta i kommunal sektor. Har du erfarenhet av att arbeta i olika typer av serviceverksamheter och är van att arbeta med ett tydligt kundfokus är även det positivt.
Du har god svenska i tal och skrift och är bekväm med att använda digitala verktyg, exempelvis för att göra och motta beställningar samt rapportering. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Tunga arbetsuppgifter förekommer, därför ser vi gärna att du har en god fysisk förmåga.
ÖVRIGT
Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: https://vimeo.com/1018325941/92fb573084?share=copy
Vi uppmuntrar till god hälsa och regelbunden rörelse. Halmstads kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag till alla anställda.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Våra medarbetare behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer utdraget som heter "Arbete inom skola eller förskola" på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277699 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, FM-service Kontakt
Områdeschef
Nina Holmgren nina.holmgren@halmstad.se Jobbnummer
9505627