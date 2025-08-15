Fastighetsskötare/Logivärd inom logiservice
Vår logiseriviceavdelning på SkiStar förvaltar, sköter och underhåller alla boenden i våra anläggningar. Arbetet som fastighetsskötare/logivärd inom logiservice innebär att avhjälpa fel eller brister i våra gästboenden samt att köra ut linne, husgeråd och andra tilläggsprodukter. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och i rollen är du en viktig del i den dagliga driften av anläggningen. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp men arbetar ofta självständigt i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Möta gäster med ett professionellt bemötande.
- Underhåll och service av stugor och lägenheter.
- Avhjälpa fel och brister i våra förmedlade objekt som uppkommer vid gästers vistelse.
- Enklare felavhjälpning inom el, vitvaror, VVS och snickeri
Arbetet passar dig som vill jobba med praktiska arbetsuppgifter. Du kommer att möta gäster i arbetet, så att vara serviceminded och ha ett gott bemötande är värdefullt. Du är engagerad, lösningsorienterad och ansvarsfull och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du kan arbeta under stundtals högt tempo och arbetet ställer krav på noggrannhet och flexibilitet då det ibland är mycket att göra. Bra om du har lätt för att ta egna initiativ då det ibland kan krävas snabba beslut och lösningar på problem.
Förkunskapskrav
- Skandinaviskt språk i tal och
skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
- B-körkort för bil med manuell växellåda.
Meriterande
- Utbildning inom el, VVS eller bygg.
- Arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
- Arbete med administrativa datasystem.
- Allmän teknisk kunskap.
Anställningsform & anställningsperiodSäsongsanställning i
perioden november/december* - april/maj.*I Trysil är anställningsstart i början av oktober.
Arbetstider 25-40h/vecka,
varierande arbetstider vardag och helg.
Lön Enligt kollektivavtal
Att få jobba med minnesvärda fjällupplevelser året runt tycker vi är det bästa som finns!
Vår personal är vår absolut största tillgång. Ett gemensamt engagemang och en strävan efter att skapa en bra fjällupplevelse för våra gäster är en stor del av vår framgång. Hos oss kan du vara dig själv och ha kul, samtidigt som du levererar ett betydande resultat tillsammans med fantastiska kollegor.
På SkiStar är vi fler än 700 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat försäljning, ekonomi, drift, aktiviteter, It, administration, logiförmedling, fastighetsservice och marknadsföring. Under vintersäsong har vi dessutom över 2700 säsongsanställda. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SkiStar Jobbnummer
9459467