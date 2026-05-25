Fastighetsmäklarassistent
Administratör till mäklarfirma Innerstadsspecialisten i centrala Stockholm.
Vill du bli en del av ett professionellt mäklarteam i centrala Stockholm?
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad administratör till vårt kontor på Birger Jarlsgatan 73.
Vi är en väletablerad mäklarfirma med fokus på försäljning av bostadsrätter i Stockholms innerstad sedan 1995. På kontoret arbetar idag cirka 10 medarbetare, varav 8 fastighetsmäklare, i ett stort och trivsamt kontor med högt tempo och god sammanhållning.Publiceringsdatum2026-05-25Om tjänsten
Som administratör hos oss får du en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära våra mäklare för att säkerställa att varje försäljningsprocess håller hög kvalitet och flyter smidigt.Dina arbetsuppgifter
Assistera mäklare inför försäljningar; inhämta information och förbereda annonser
Assistera och förbereda tillträden
Insamla och samordna statistik inför vecko- och månadsmöten
Sköta växeltelefoni och kontorsmail
Sedvanliga administrativa och kontorsrelaterade arbetsuppgifter
Stötta mäklarna i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga
Trivs i en miljö med högt tempo
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har god datorvana
Tidigare erfarenhet av mäklarsystemet Vitec Express, marknadsföringsverktyget Broker, tillträdesportalen Tambur och Office-program är meriterande.
Tidigare erfarenhet från mäklarbranschen eller administrativa roller är meriterande
Arbetstid
Vardagar kl. 08:30-17:30 på vårt kontor Birger Jarlsgatan 73.
Vi erbjuder
Ett attraktivt kontor i centrala Stockholm
Ett engagerat och professionellt team
Varierande arbetsdagar i en spännande bransch
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsmäklarbranschen
Låter detta som något för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@innerstadsspecialisten.se
Mvh
Magnus Holmberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: info@innerstadsspecialisten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innerstadsspecialisten Stockholm AB
(org.nr 556542-9197)
Birger Jarlsgatan 73-75 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Innerstadsspecialisten AB Kontakt
Magnus Holmberg magnus@innerstadsspecialisten.se 0707277038 Jobbnummer
9927307