Fastighetsmäklarassistent

Innerstadsspecialisten Stockholm AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-05-25


Administratör till mäklarfirma Innerstadsspecialisten i centrala Stockholm.
Vill du bli en del av ett professionellt mäklarteam i centrala Stockholm?
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad administratör till vårt kontor på Birger Jarlsgatan 73.
Vi är en väletablerad mäklarfirma med fokus på försäljning av bostadsrätter i Stockholms innerstad sedan 1995. På kontoret arbetar idag cirka 10 medarbetare, varav 8 fastighetsmäklare, i ett stort och trivsamt kontor med högt tempo och god sammanhållning.

Publiceringsdatum
Om tjänsten
Som administratör hos oss får du en central roll i den dagliga verksamheten och arbetar nära våra mäklare för att säkerställa att varje försäljningsprocess håller hög kvalitet och flyter smidigt.

Dina arbetsuppgifter
Assistera mäklare inför försäljningar; inhämta information och förbereda annonser
Assistera och förbereda tillträden
Insamla och samordna statistik inför vecko- och månadsmöten
Sköta växeltelefoni och kontorsmail
Sedvanliga administrativa och kontorsrelaterade arbetsuppgifter
Stötta mäklarna i det dagliga arbetet

Vi söker dig som
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga
Trivs i en miljö med högt tempo
Är serviceinriktad och lösningsorienterad
Har god datorvana
Tidigare erfarenhet av mäklarsystemet Vitec Express, marknadsföringsverktyget Broker, tillträdesportalen Tambur och Office-program är meriterande.
Tidigare erfarenhet från mäklarbranschen eller administrativa roller är meriterande

Arbetstid
Vardagar kl. 08:30-17:30 på vårt kontor Birger Jarlsgatan 73.
Vi erbjuder
Ett attraktivt kontor i centrala Stockholm
Ett engagerat och professionellt team
Varierande arbetsdagar i en spännande bransch
Möjlighet att utvecklas inom fastighetsmäklarbranschen

Låter detta som något för dig?
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till info@innerstadsspecialisten.se

Mvh
Magnus Holmberg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: info@innerstadsspecialisten.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Innerstadsspecialisten Stockholm AB (org.nr 556542-9197)
Birger Jarlsgatan 73-75 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Innerstadsspecialisten AB

Kontakt
Magnus Holmberg
magnus@innerstadsspecialisten.se
0707277038

Jobbnummer
9927307

