Fastighetsförvaltare med tekniskt ansvar
Centio Consulting Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm
2025-10-14
Vi söker en fastighetsförvaltare för ett konsultuppdrag åt en myndighet. Tjänsten är heltid med placering i Stockholm.
Uppdraget ställer höga krav på nära samarbete med kunden, flexibilitet och stark samarbetsförmåga.
Uppdraget
I rollen som fastighetsförvaltare ansvarar du för att säkerställa drift, underhåll och utveckling av fastigheter och tekniska installationer inom ett specifikt område. Du leder arbetet med att analysera anläggningarnas status och utveckla långsiktiga underhållsplaner. Som projektägare hanterar du kravställning, genomförande och avslut av underhålls- och utvecklingsprojekt. Rollen omfattar även hantering av fastighetsavtal, markfrågor och affärsansvar gentemot hyresgäster. Du ser till att verksamheten uppfyller alla myndighetskrav samt lagar och regler, och har budget- och resultatansvar för dina förvaltningsobjekt. Tjänsten kräver samarbete med interna och externa parter och att du driver arbetet självständigt med struktur och affärsmässighet.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Förvalta och säkra driften av fastigheter och tekniska installationer
Utveckla och genomföra uppdaterad anläggningsstatus
Skapa och implementera långsiktiga underhållsplaner
Leda kravställning, genomförande och avslut av underhålls- och utvecklingsprojekt
Hantera fastighetsavtal och markärenden
Ha affärsansvar gentemot områdets hyresgäster
Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav, lagar och regler
Ha budget- och resultatansvar för tilldelade objekt
Vara kravställare, sakkunnig och mottagare i investeringsprojekt
Samverka med interna avdelningar och externa parter
Utföra uppdrag enligt instruktion från chef
Arbeta affärsmässigt och kostnadseffektivt
Samarbeta med god kommunikations- och konflikthanteringsförmåga
Arbeta självständigt och strukturerat
Bidra till utveckling, lyfta utmaningar och skapa trivsel i arbetsgruppen
Tillämpa erfarenhet från förvaltning inom industrisektorn
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av förvaltning inom industrisektorn.
Erfarenhet från att skapa och implementera långsiktiga underhållsplaner.
Kan krav-ställa, övervaka genomförandet samt framgångsrik avsluta ett projekt.
Tidigare haft budgetansvar.
Har koll på aktuella myndighetskrav, lagar och regler inom aktuellt område.
Meriterande
Affärsmässig - Förstår och tillämpar affärsmässiga principer.
Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt.Dina personliga egenskaper
Nyfiken, ansvarsfull, engagerad och vill vara med och skapa en klimatpositiv energiproduktion genom aktiv fastighetsförvaltning.
Självgående, strukturerad och kommunikativ Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
