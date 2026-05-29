Fastighetsförvaltare
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
2026-05-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Lokalförsörjningsenheten är en del av teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsverksamhet som totalt består av cirka 40 medarbetare. Tillsammans jobbar vi med hela kedjan från strategisk lokalplanering till byggprojekt och förvaltning. Vårt uppdrag är att se till att kommunens verksamheter har funktionella och ändamålsenliga lokaler.
Som fastighetsförvaltare hos oss på lokalförsörjningsenheten får du en central roll i fastighetsverksamheten och blir en viktig länk till verksamheterna som finns i våra lokaler. Du arbetar både strategiskt och operativt för att skapa hållbara, effektiva och attraktiva miljöer för kommunkollegor och invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som fastighetsförvaltare ansvarar du för fastigheterna inom ditt förvaltningsområde. Du är med och påverkar både den dagliga förvaltningen och den långsiktiga utvecklingen av fastigheterna och arbetar brett med frågor som spänner över hyresjuridik, ekonomi, teknik och verksamhetsutveckling.
Du driver självständigt arbetet från planering och utveckling till genomförande och uppföljning. Det kan till exempel handla om frågor som uthyrning, uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal. I uppdraget ingår även ett tydligt ekonomiskt ansvar där du arbetar med budget, prognoser och uppföljning för att se till att fastigheterna har en god driftsekonomi och en hållbar förvaltning över tid.
En viktig del av ditt uppdrag är den nära dialogen med våra hyresgäster, kommunens olika verksamheter. Genom att förstå verksamheternas behov och utmaningar bidrar du till att utveckla funktionella, effektiva och framtidssäkra lokaler som stödjer verksamheterna i deras arbete. Du är också delaktig i tidiga skeden av ny- och ombyggnadsprojekt, där du bidrar med din kompetens för att skapa bra helhetslösningar redan från start.
Det här är en roll för dig som trivs med att möta människor i en varierad vardag där du tillsammans med engagerade kollegor löser problem genom struktur, samarbete och kreativitet. Du får stort utrymme att påverka processer och resultat, och du blir en viktig del av ett team som drivs av att göra skillnad på riktigt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning inom fastighetsförvaltning, bygg, ekonomi eller juridik. Du kan också ha motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* God förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsförvaltande organisation, kunskap inom hyresjuridik och/eller fastighetsekonomi byggteknisk kompetens.
Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer och bygga förtroende och som trivs i en roll med många kontaktytor. Genom ditt kommunikativa och lyhörda sätt skapar du goda samarbeten med både hyresgäster och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och kan förmedla dina bedömningar och förslag på ett tydligt och professionellt sätt.
Du är självgående och strukturerad, med förmåga att planera, prioritera och driva ditt arbete framåt i en varierad vardag där tempot ibland kan vara högt.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du också vara analytisk, ha förmåga att se helheten och kunna navigera i komplexa frågor. Du är lösningsorienterad och drivs av att hitta framkomliga vägar, även när förutsättningarna förändras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare vision
Hampus Kihlström 010- 352 10 62 Jobbnummer
9935080