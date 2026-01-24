Fastighetsförvaltare
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Stockholm Centralt förvaltar byggnader på Skepps- och Kastellholmen, Riddarholmen, Gamla stan, Djurgården, Tumba och Saltsjöbaden. Bland våra hyresgäster finns myndigheter, museer, restaurang- och hotellverksamhet samt kontors- och bostadshyresgäster.
Fastighetsområdet söker nu en Fastighetsförvaltare med placering på Riddarholmen i Stockholm.
Din roll
I rollen som fastighetsförvaltare har du ett övergripande affärsmässigt resultatansvar för en portfölj av områdets fastigheter. Ditt fokus är intäkter och du ansvarar för den ekonomiska och juridiska förvaltningen av fastigheterna. Du är ansvarig för uthyrning av lokaler och bostäder vilket bl a innebär hyresförhandlingar, hantering av uppsägningar, intresseanmälan, visning och kontraktsskrivning. Du kommer även att samverka med tekniska förvaltare i planering och beställning av lokalanpassningar samt drift- och underhållsåtgärder. Du medverkar i fastighetsområdets besöksmålsutveckling.
I rollen ligger även att driva utveckling och bevarande tillsammans med andra kollegor i fastighetsområdet. Vi arbetar i team med kollegor inom fastighetsområdet där tekniska förvaltare, drifttekniker och förvaltningsassistent ingår, och fastighetsförvaltaren är teamledare.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Kontraktsförvaltning och upprätthållande av goda relationer med hyresgästerna
• Att tillse att lediga lokaler får nya lämpliga hyresgäster
• Att organisera och leda hyresgästmöten och samverkansteam
• Att delta i arbetet med budgetering och prognostisering samt säkra byggnadsbeståndets kort- och långsiktiga avkastning
• Leda och/eller medverka i utvecklingsprojekt/förstudier inför ombyggnation och hyresgästuppdrag, samt medverka i underhållsprojekt
Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete i fantastiska miljöer där du får ett stort ansvar i nära samarbete med kollegorna.
Din profil
Du har en vidareutbildning med fastighetsinriktning och/eller med erfarenhet från fastighetsförvaltning. Du har kunskap inom fastighetsförvaltning av lokaler och bostäder, hyresjuridik och fastighetsekonomi samt har god helhetskunskap av fastighetsförvaltning. Erfarenhet från upprättande av lokalhyresavtal är ett krav och det är meriterande med erfarenhet från kundvård, fastighetsinvesteringar samt arbete i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, trygg och relationsskapande och kan arbeta med tydliga processer där du organiserar, planerar och slutför ditt arbete. Du är trygg i din roll som fastighetsförvaltare och i mötet med hyresgäster. Det är viktigt att du är samarbetsorienterad och analytisk i ditt arbete för att lyckas i rollen. Vidare har du god datavana då flera olika affärssystem används i tjänsten.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta fastighetschef Filip Tilja tfn 010-478 76 38.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
