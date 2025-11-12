Fastighetsförvaltare
2025-11-12
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Smedjebacken
, Borlänge
, Falun
, Surahammar
Din nya roll Vi söker en erfaren och engagerad Fastighetsförvaltare till ett globalt industriföretag med verksamhet i Ludvika. Här får du en nyckelroll där du ansvarar för både hyrda och ägda fastigheter och arbetar nära verksamheten för att säkerställa en trygg, effektiv och hållbar drift av lokalerna. Du kommer att arbeta brett med budgetansvar, planering av underhåll, samt vara kravställare i byggprojekt. Rollen innebär även daglig kontakt med både interna verksamheter och externa leverantörer. Exempel på arbetsuppgifter: - Ansvara för budget, uppföljning och ekonomisk rapportering för flera fastigheter. - Vara primär kontaktperson gentemot fastighetsägare och entreprenörer. - Planera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll samt byggprojekt. - Säkerställa att lagar, direktiv och interna riktlinjer följs. - Delta i projektledning, upphandling och förhandling av avtal. - Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom fastighetsområdet.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Relevant utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av liknande roll inom kommersiella eller industriella fastigheter.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
God förhandlingsvana och erfarenhet av att leda möten och projekt.
Kunskap om hyres- och entreprenadjuridik.
Erfarenhet av att ta fram och följa upp underhållsplaner.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har ett starkt engagemang för att skapa fungerande, väl underhållna och effektiva fastighetsmiljöer. Du trivs i en samarbetsinriktad roll där du bygger goda relationer, samtidigt som du har förmågan att driva ditt arbete självständigt.
Välkommen med din ansökanAnställningens omfattning: 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters Arbetsmodell: 100% på plats i Ludvika Lön: Enligt överenskommelse Start: 2025-12-01 Slut: 2026-11-30, med möjlighet till förlängning Utvalda förmåner: Kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag, Benifex m.m. Övrig information: Bakgrundskontroll kan komma att genomföras I din ansökan - Säkerställ att det tydligt framgår att du uppfyller kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund utvecklar världens energisystem till att bli mer hållbart och flexibelt. De hjälper i sin tur kunder inom energi- och industrisektorn med innovativa lösningar och tjänster över hela världen. Ersättning
