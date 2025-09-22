Fastighetschef
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Led teknisk utveckling som Fastighetschef i fordonsindustrins hjärta
Vill du stå i centrum för teknisk förvaltning och utveckling av några av Sveriges mest avancerade produktionsanläggningar? ISS Facility Services söker nu en Fastighetschef som vill kombinera teknisk expertis med strategiskt ledarskap och bidra till att skapa framtidens hållbara och effektiva fastigheter.
Din roll
Som Fastighetschef blir du en nyckelperson i vårt största kunduppdrag inom fordonsindustrin. Du leder den fastighetstekniska leveransen med fokus på:
• Att optimera drift och underhåll för högsta driftsäkerhet och effektivitet.
• Att utveckla processer och implementera förbättringar som ger mätbar nytta för kund och verksamhet.
• Att bygga ett starkt, kompetent team och skapa en kultur av innovation, kunskapsdelning och teknisk excellens.
Du har det övergripande ansvaret för att säkra kvaliteten i vår leverans, samordna flera produktionssiter och vara en självklar partner till både kundens ledning och ISS interna organisation.
Vi erbjuder dig
• Möjligheten att arbeta i en högteknologisk industrimiljö med komplexa fastighetssystem.
• En ledande roll där du får påverka både strategi och dagliga processer.
• Tillgång till ISS internationella nätverk, utbildningar och karriärvägar.
• En kultur som präglas av samverkan, hållbarhet och långsiktighet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen och en gedigen bakgrund inom fastighetsutveckling eller teknisk förvaltning - gärna med erfarenhet från tillverknings- eller processindustri. Du är en trygg ledare som:
• Har minst 5 års erfarenhet av personal- och verksamhetsansvar.
• Är van att driva förändrings- och förbättringsarbete.
• Kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
• Har en naturlig förmåga att bygga relationer och engagera dina medarbetare.
Placeringsort
Göteborg, Skövde eller Eskilstuna.
Om ISS
ISS Facility Services är en global aktör inom fastighets- och servicetjänster.
Med verksamhet i över 30 länder erbjuder vi teknisk expertis, internationellt samarbete och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Hos oss får du vara en del av en arbetskultur som vilar på kvalitet, ansvar och gemenskap.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda en av Sveriges mest spännande fastighetsorganisationer? Skicka in din ansökan redan idag!
Ansvarig rekryterare - Pernilla Dahlbäck pernilla.dahlback@se.issworld.com Ersättning
