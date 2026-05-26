Fastighesskötare

ADR Fastighetsförvaltning AB / Fastighetsskötarjobb / Sollefteå
2026-05-26


Om företaget
ADR Fastigheter är en fastighetsbolag med ett diversifierat bestånd. I Sollefteå består beståndet av bostäder och kommersiella lokaler.
Rollen har sin utgångspunkt i centrala Sollefteå.

Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare hos oss kommer du att ha ett omväxlande arbete med både inre och yttre skötsel av fastigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Tillsyn och underhåll av fastigheter.
Felsökning och reparationer.
Kontakt med hyresgäster, leverantörer och förvaltare.
Hantering av felanmälningar.
Rapportera i våra digitala plattformar.

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel.
Har goda kunskaper i fastighetsteknik, exempelvis VVS, el och ventilation.
Har praktiskt erfarenhet från snickeri eller bygg eller liknande hantverksarbeten.
Trivs med att ge service och har god kommunikationsförmåga.
Har hög social kompetens och kan prioritera och strukturera arbetsdagen.
Har B-körkort (krav).

Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsgivare med fokus på trivsel och utveckling.
Möjlighet till vidareutbildning inom fastighetsskötsel
Ett varierande arbete med frihet under ansvar.
Kollektivavtal

Ambitionen är att rollen tillsätts snarast möjligt, varmt välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: ulas.seydan@adrfastigheter.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare Sollefteå".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ADR Fastighetsförvaltning AB (org.nr 559207-8710)
Storgatan 124B (visa karta)
881 40  SOLLEFTEÅ

