Farmaceut
Apoteket AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-01-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apoteket AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Farsta Centrum
Apoteket Farsta Centrum är ett livligt och kommersiellt apotek beläget mitt i Farsta centrum, där shopping möter hälsa. Här möter vi en mix av stamkunder som uppskattar vår personliga service och besökare från shoppingcentrumets pulserande kundflöde.
Med totalt 11 engagerade medarbetare, varav 7 farmaceuter, erbjuder vi en högkvalitativ och trygg service inom både recept och egenvård. Vi är också stolta över att vara ett studentapotek, där vi välkomnar och handleder många studenter som vill utveckla sina färdigheter och bygga en framtid inom apoteksbranschen.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 08:00 - 20:00, lördagar 09:00 - 18:00, söndagar 10:00 - 18:00.
Tjänsten är i första hand på deltid, men för dig som vill finns det möjlighet till heltid.
Din roll
Våra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om rådgivning, receptexpedition och egenvård, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte. Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor - vi växer och utvecklas tillsammans
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel. Du kan vara nyexaminerad och redo att växa in i rollen, eller en mer erfaren farmaceut som söker nästa spännande utmaning, det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att bidra. Ett stort plus om du är flexibel när det gäller arbetstider och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Du har ett genuint intresse kundmöten och strävar efter att ge varje kund en trygg, professionell och positiv upplevelse
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team
Du har lätt för att trivas i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7099175-1803910". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Farstagången 10 (visa karta
)
123 47 FARSTA Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
9700047