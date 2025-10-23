Farmaceut
2025-10-23
Jobba för originalet.
Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket FjällämmelnApoteket Fjällämmeln ligger i det naturnära samhället Gäddede, cirka 13 mil från Strömsund. Här har du fjällen runt hörnet och en lugn, vänlig atmosfär där människor känner varandra. Apoteket ligger i samma byggnad som vårdcentralen, vilket ger ett naturligt och nära samarbete med vårdpersonalen, något som skapar både trygghet för kunderna och en känsla av gemenskap i vardagen.
Som farmaceut här arbetar du på ett enmannaapotek, vilket innebär att du tar ett helhetsansvar för apotekets drift. från receptexpedition, rådgivning och egenvård till lagerhantering, beställningar och försäljning. Det är en roll för dig som trivs med att arbeta självständigt, har god struktur och uppskattar omväxlingen i att få ta hand om hela apotekets verksamhet.
Hos oss får du en unik kombination av självständighet och samarbete. Du har nära kontakt med både kunder och vårdpersonal, delar matsal med vårdcentralen och blir en viktig del av den lokala vårdkedjan. Gäddede bjuder dessutom på fantastisk natur, vandringsleder och stillhet, perfekt för dig som trivs med att kombinera ett meningsfullt arbete med närhet till fjäll och friluftsliv.
Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 09.00-17.00, helger stängt. Unikt erbjudande - Karriär på Apoteket
För oss är denna rekrytering ett steg i att stärka vår vision Ett liv i Hälsa. Om du väljer att flytta till Strömsund kommun för att bidra till Apotekets vision och vara en del av detta apotek vill vi hjälpa dig till en så bra start som möjligt i din kommande karriär hos oss med vårt paket - Karriär på Apoteket. Förutom ett bidrag för inflyttning till Strömsund om 40 000 sek får du en bonus om totalt 150 000 sek (50 000 sek / år under 3 år) samt ett ytterligare tillägg om 5000 sek/ månad under en 3-årsperiod. Total ersättning (Karriär på Apoteket) är 370 000 sek vid anställning i 3 år.
Din rollVåra farmaceuter arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. Du ansvarar för hela apotekets drift, från receptexpedition, rådgivning och egenvård till lagerhantering, beställningar och försäljning. Här får du verkligen använda hela din farmaceutiska kompetens och vara med i alla delar av verksamheten.
Vad du kommer att göra hos oss: Ge professionell rådgivning och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara legitimerad receptarie eller apotekare med ett tydligt intresse för människor, hälsa och läkemedel. Eftersom du kommer att arbeta på ett enmannaapotek behöver du trivas med att ta ett helhetsansvar och kunna driva samtliga delar av apotekets verksamhet på ett strukturerat och professionellt sätt.
Du arbetar självständigt och lösningsorienterat, med förmågan att planera, prioritera och se till att allt flyter på, från kundmöten och receptexpedition till lager och försäljning.
Du har ett varmt och professionellt bemötande och uppskattar den personliga kundkontakten som följer med ett mindre apotek.
Du är självgående och trygg i att fatta beslut i vardagen, både i kundmöten och i driftfrågor.
Du har god struktur och ordning i arbetet, och ser till att apoteket håller hög kvalitet och tillgänglighet.
Du är flexibel och ser helheten - från planering av beställningar till försäljning och service.
Vi erbjuder... Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benify): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.
Om oss
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården - alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet - så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev - frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532) Arbetsplats
Apoteket Kontakt
Christopher Johansson christopher.johansson@apoteket.se Jobbnummer
9571486