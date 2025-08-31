Färdtjänstförare Borås
Majvallen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Partille Visa alla fordonsförarjobb i Partille
2025-08-31
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Majvallen Taxi AB i Partille
, Göteborg
, Kungälv
, Ale
, Stenungsund
eller i hela Sverige
OBS! Taxiförarlegitimation ÄR KRAV för att kunna utföra tjänsten
Certifikat kort ABC för Västtrafik är meriterat!
I dagsläget utför Majvallen Taxi AB transport åt Västtrafik
Trafiken innefattar service resor, sjukresor, skolresor m.m.
Man startar och slutar arbetsdagen i Borås men under dagen kan man köra i hela regionen.
Möjlighet att ha bilen hemma finns (som en förmån).
Fasta arbetstider (dagtid, vardagar).
Fast lön enligt kollektivavtal.
Minimum lön: 27 754kr Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: suzan@majvillantransport.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare Borås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Majvallen Taxi AB
(org.nr 556577-9443)
Järnringen 8 (visa karta
)
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Suzan Chehade suzan@majvillantransport.com Jobbnummer
9484084