Färdtjänstförare Borås

OBS! Taxiförarlegitimation ÄR KRAV för att kunna utföra tjänsten
Certifikat kort ABC för Västtrafik är meriterat!
I dagsläget utför Majvallen Taxi AB transport åt Västtrafik
Trafiken innefattar service resor, sjukresor, skolresor m.m.
Man startar och slutar arbetsdagen i Borås men under dagen kan man köra i hela regionen.
Möjlighet att ha bilen hemma finns (som en förmån).
Fasta arbetstider (dagtid, vardagar).
Fast lön enligt kollektivavtal.
Minimum lön: 27 754kr

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: suzan@majvillantransport.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Förare Borås".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Majvallen Taxi AB (org.nr 556577-9443)
Järnringen 8 (visa karta)
433 30  PARTILLE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Suzan Chehade
suzan@majvillantransport.com

Jobbnummer
9484084

