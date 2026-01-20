Familjerättssekreterare
2026-01-20
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Familjerätten är en del av Område Barn och Unga i Lidköpings kommun.
Familjerätten arbetar på uppdrag av närliggande kommuner vilket innebär att invånare i Lidköping, Skara, Vara, Essunga, Grästorp och Götene vänder sig till familjerätten i Lidköping. Arbetsgruppen består av sju familjerättssekreterare, varav en har rollen som 1:e familjerättssekreterare. I arbetsgruppen finns ett starkt engagemang, hög kompetens och god kollegial gemenskap.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som familjerättssekreterare genomför du utredningar och upplysningar på uppdrag av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesärenden. Du hanterar även samarbets- och informationssamtal, upprättar juridiskt bindande avtal mellan föräldrar och genomför föräldraskapsutredningar. Du ger råd och stöd till familjer i komplexa situationer.
Du får regelbunden handledning och ett nära arbetsledande stöd.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av familjerättsligt arbetet eller erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
Som person är du professionell, empatisk och trygg i din arbetsroll med god förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift.
Du är flexibel i ditt arbetssätt och trivs med att arbeta självständigt, där du tar ansvar och strukturerar ditt arbete. Samtidigt uppskattar du samarbete med både klienter, kollegor och andra aktörer. Vi ser ett stort värde i att du har förmåga att hålla barnfokus när föräldrar är i kris och konflikt, är diplomatisk, lyhörd och prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi tillämpar flextid och du får subventionerad friskvård. Tjänsten är en tillsvidareanställning och provanställning kan komma att tillämpas.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
