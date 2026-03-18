Familjebehandlare till Öppenvård Dialogen
2026-03-18
Dialogen är i en spännande fas av utveckling utifrån nya Socialtjänstlagen och med ett uppdrag att kunna ta mer öppenvård i egen regi. Därmed söker vi nu fler kollegor! En eller flera tjänster kan komma att tillsättas utefter verksamhetens behov.
Dialogen är en av fem enheter inom Socialtjänstens verksamhet Barn- och familj, som är organiserade under Barn- och utbildningsförvaltningen i Falu Kommun.
På Dialogen arbetar i dagsläget 17 familjebehandlare, en gruppledare och en enhetschef. Dialogen har ett uppdrag som innebär att vi erbjuder råd och stöd samt grupper utan individuell behovsprövning. Dialogen ger också familjebehandlande insats efter en individuell behovsprövning. I Dialogens uppdrag ingår även att tillgodose behovet av familjestödjare på Familjecentralerna och Samtalsmottagningen för barn och unga. Familjebehandlarna på Dialogen håller i olika typer av gruppverksamhet, för föräldrar samt för barn och ungdomar.
Att arbeta som familjebehandlare i Dialogens verksamhet innebär att ha fokus på barnet samt på familjesystemet som barnet lever i. Vi har alltid barnet i fokus, med målet att barnet ska få en positiv förändring i sin livssituation. Detta kan exempelvis innebära att ge familjen stöd för att de viktiga vuxna i barnets liv ser och tillvaratar barnets behov, hjälps åt och utvecklas så att de kan vara det stöd och den trygghet som barnet behöver.
En god arbetsmiljö där vi trivs ihop är viktigt. Vi tar oss an utmaningar tillsammans och genom samarbete tar vi oss framåt. Vi ger varandra kollegialt stöd i vårt dagliga arbete och vi har kul ihop på jobbet! Gruppledare har regelbunden och individuell ärendegenomgång med familjebehandlare, vi har gemensam grupptid och regelbunden extern handledning.
Hela sektionen barn- och familj arbetar enligt Signs of safety. Det är ett förhållningssätt där vi jobbar för att tillvarata och stärka familjens egna resurser. Vi har fokus på att jobba med delaktighet och tydlighet för de familjer vi möter. När det bedöms vara det bästa för barnet involverar vi barnets egna nätverk i lösningar kring familjen. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Dialogens familjebehandlare har i dagsläget två huvudsakliga inriktningar: råd och stöd som ges utan individuell behovsprövning, i nuläget upp till 10 samtal där det är föräldrarna själva som formulerar vad de vill ha råd och stöd kring, kopplat till sitt/sina barns behov. Familjebehandlare jobbar även utifrån uppdrag, som innebär att myndigheten har fattat ett beslut om insats som verkställs genom familjebehandling på Dialogen.
I uppdraget arbetar du både självständigt i det familjebehandlande arbetet och tillsammans med kollegor. Arbetet innefattar även dokumentation, exempelvis upprättande av genomförandeplaner och löpande journalföring.Arbetstiden är i huvudsak förlagd till kontorstid, men viss kvällstjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Socionomutbildning, beteendevetenskaplig utbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Yrkeserfarenhet inom området barn- och familj i en omfattning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig
• God förmåga i det svenska språket vad gäller tal och skrift
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som familjebehandlare på Dialogen bidrar du till ett välfungerande samarbete. Du ska ha hög förmåga att samarbeta med din egen arbetsgrupp och med de familjer, och dess nätverk, som du möter. Du ska också samarbeta konstruktivt med andra aktörer som skola och socialtjänstens myndighetsutövning. Du har en hög grad av personlig mognad vilket innebär att du är känslomässigt stabil och har bra koll på dig själv. I arbetet som familjebehandlare krävs att du har god självinsikt och är trygg i dig själv. Du har ett utforskande förhållningssätt både kopplat till de familjer du möter och kopplat till din arbetsgrupp samt andra sammanhang du som familjebehandlare verkar i. Du kan hantera väl att jobba i en verksamhet som är i utveckling och du är med och bidrar till utveckling framåt. Du är positiv, flexibel och kan hantera stress samt svåra möten på ett konstruktivt vis. Du är mån om att skapa bra möten med de människor du möter, du tycker det är viktigt att alltid hålla barnfokus och kan jobba med tydlighet på ett respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete som familjebehandlare.
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens område barn- och familj.
• Utbildning i evidensbaserade metoder som är relevanta för uppdraget som familjebehandlare.
• Erfarenhet av att leda gruppverksamhet, för barn/ungdomar och / eller föräldrar.
• Utbildning i Signs of safety.
Anställningsvillkor
Tillsvidare. Heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid är kontorstid, kvällstid kan förekomma.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Enhetschef Dialogen
Julia Gammelgård julia.gammelgard@falun.se 023-85164
