Familjebehandlare
Ystad kommun / Socialsekreterarjobb / Ystad
2025-09-26
Utvecklingsinriktad familjebehandlare sökes!
Öppenvårdsenheten är en av sju enheter som organisatoriskt tillhör IFO. Övriga enheter är Barn- och familjeenheten, Placeringsenheten, Vuxenenheten, Försörjningsenheten, Arbetsmarknadsenheten samt Familjerätten.
Vi sitter i nyrenoverade lokaler i centrum. Enheten leds av enhetschef samt samordnare.
Arbetsgruppen består av elva familjebehandlare, tre behandlare inriktning skadligt bruk och beroende och ViNR samt två fältsekreterare och en socionom i Fältgruppen.
Vi trivs tillsammans och tar gemensamt ansvar för våra kommuninvånares bästa. Vi alla på enheten arbetar kontinuerligt med utvecklings- och kvalitetsarbete där inriktningen just nu är metodutveckling för att bibehålla en evidensbaserad praktik.
Enheten har en tydlig kompetenstrappa med avsikt att förse medarbetarna med kontinuerlig kompetensutveckling för att säkerställa kvalité mot Ystads medborgare. Arbetsgruppen har också kontinuerlig extern handledning.
Familjebehandlarna är indelade i två team, ett förebyggande/rådgivande team och ett behandlingsteam.
Med anledning av inre förändringar i arbetsgruppen söker vi nu en familjebehandlare till behandlingsteamet.
Med anledning av inre förändringar i arbetsgruppen söker vi nu en familjebehandlare till behandlingsteamet.

Vi tillämpar löpande urval så dröj inte med din ansökan! Intervjuer planeras till 13 och 14/10 på förmiddagarna - avsätt tiden!
Som familjebehandlare i behandlingsteamet arbetar du i teampar på uppdrag av barn- och familjeenheten eller placeringsenheten. Du kan även arbeta med de biståndslösa insatser enheten erbjuder sedan 1 juli då nya Socialtjänstlagen trädde i kraft.
Att använda sig av behandlingsmetoder i det dagliga arbetet och att tillsammans utvärdera dessa är en viktig del i enhetens inre arbete för en evidensbaserad praktik.
I Ystad jobbar vi med en modell som heter Backa Barnet, www.backabarnet.se.
Som familjebehandlare är du en viktig del i det arbetet.Kvalifikationer
* Socionomexamen
* Körkort
* Erfarenhet av arbete med familjebehandling
En fördel med erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare men inget krav.
Meriterande med utbildning i och erfarenhet av någon av de evidensbaserad metoder/insatser vi arbetar med, t ex KBT, Marte Meo, rePULSE och Tryggare barn.
Har du utbildning i och erfarenhet av att leda grupper såsom Skilda Världar, BiFF, Cope etc är det ytterligare en merit.
Då samverkan både internt och externt är en stor del av arbetet förutsätter vi att du har god samverkansförmåga.
Vi värdesätter personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
