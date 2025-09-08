Familjebehandlare
Kungsbacka Kommun / Socialsekreterarjobb / Kungsbacka Visa alla socialsekreterarjobb i Kungsbacka
2025-09-08
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Vi söker Familjebehandlare till vår nya organisation och Förebyggandeenhet.
Denna tillsättning är en del av vår omställning och resursförstärkning för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft i juli 2025
Vi arbetar nu med förändringar för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda god hjälp och stöd till våra medborgare. Exempel på förändringar är införandet av första och andra linjens socialtjänst för att bättre kunna hantera olika typer av ärenden och ge mer skräddarsydd service. Vi arbetar med minskning av trösklar för att göra våra tjänster mer tillgängliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som familjebehandlare hos oss
Som familjebehandlare möter du barn, unga och deras föräldrar i ett nära samarbete. Vi söker i första hand dig som gärna vill arbeta och komma in tidigt i livet med de mindre barnen upp till 12 år och deras familjer, men också dig som arbetat med alla åldrar. Vi har ett gott kollegialt stöd och ett välkomnande klimat där vi samarbetar och hjälper varandra. Du samverkar med interna och externa samverkanspartners för familjernas bästa.
Som familjebehandlare har du dokumentationsskyldighet. I arbetet har du stöd genom regelbunden extern handledning, kompetensutveckling och metodstöd.Publiceringsdatum2025-09-08Profil
Vi är intresserade av dig med rätt kombination av personlighet och kompetens. Som person trivs du i en verksamhet där förändring är detsamma som möjligheter och du har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer. Du gillar att planera och organisera ditt arbete effektivt och har som mål att ett gemensamt arbetsklimat ska kännetecknas av öppenhet och prestigelöshet. Du uttrycker dig också väl på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- en examen som socionom/socialpedagog eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete riktat till barn o unga och deras familjer
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- utbildning som nätverksledare, erfarenhet av spädbarnsverksamhet/öppen förskola, barn- eller föräldragruppsledare eller erfarenhet som umgängesstödjare.
Läs gärna mer om oss
Familjebehandlare i vår Förebyggandeenhet har i uppdrag att erbjuda ett mer förebyggande och tillgängligt socialt arbete och ge stöd- och behandlingsinsatser till barn och unga 0-20 år och deras familjer. Vi arbetar till största delen med insatser utan föregående behovsprövning och med gruppverksamhet för barn som har föräldrar i missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relation. Vi har också TSI (tidigt samordnade insatser) gruppverksamhet för föräldrar, umgängesstöd, föräldrastödssamtal, familjesamtal och barnsamtal mm.
Vi samverkar med Kultur & Fritid och skola för att tillsammans, ge varje barn samordnade tidiga aktiviteter. Vi har ett nätverkslag som erbjuder nätverksmöten i syfte att stärka den enskildes nätverk och vi arbetar med umgängesstöd till barn som har det behovet. Vi arbetar också med ungdomstjänst och medling.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Arbetet innebär behovsstyrd arbetstid utanför kontorstid.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 21 september.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Ira Svedhage Tufekcic, enhetschef 0300-837443 Jobbnummer
9497963