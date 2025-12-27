Fältsäljare Stockholm
2025-12-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Tyresö
Optimal Trappstädning söker en fältsäljare till Stockholmsområdet.

Dina arbetsuppgifter
Kontakta bostadsrättsföreningar via telefon och e-post
Boka och genomföra fysiska kundmöten
Presentera våra tjänster och avsluta affärer
Följa upp kontakter och bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål med provisionKvalifikationer
Trivs med uppsökande försäljning och kundmöten
Är kommunikativ, självgående och målinriktad
Har professionellt bemötande
Boende i Stockholm (krav)
Erfarenhet av försäljning eller kundbesök är meriterande men inget krav.
Meriterande
Körkort B (automat räcker)
Erfarenhet från service, butik eller försäljning
Vi erbjuder
Garantlön: 20 000 kr/månad
Provision: 12 % av kundens årsomsättning
Introduktion och löpande coachning
Trygg anställning i ett etablerat företag
Start: Så snart som möjligt, gärna från 12 januari.
Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Ansökan
E-post: niklas@optimaltrappstadning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Fält".

Omfattning
