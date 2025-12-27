Fältsäljare Stockholm

Mickes Fönsterputs och Städ AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-27


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB i Stockholm, Tyresö eller i hela Sverige

Optimal Trappstädning söker en fältsäljare till Stockholmsområdet.

Publiceringsdatum
2025-12-27

Dina arbetsuppgifter
Kontakta bostadsrättsföreningar via telefon och e-post
Boka och genomföra fysiska kundmöten
Presentera våra tjänster och avsluta affärer
Följa upp kontakter och bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål med provision

Kvalifikationer
Trivs med uppsökande försäljning och kundmöten
Är kommunikativ, självgående och målinriktad
Har professionellt bemötande
Boende i Stockholm (krav)

Erfarenhet av försäljning eller kundbesök är meriterande men inget krav.
Meriterande
Körkort B (automat räcker)
Erfarenhet från service, butik eller försäljning

Vi erbjuder
Garantlön: 20 000 kr/månad
Provision: 12 % av kundens årsomsättning
Introduktion och löpande coachning
Trygg anställning i ett etablerat företag

Start: Så snart som möjligt, gärna från 12 januari.
Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Ansökan
E-post: niklas@optimaltrappstadning.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan - Fält".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mickes Fönsterputs och Städ AB (org.nr 556842-2371)

Arbetsplats
Mickes Fönsterputs & Städ AB

Jobbnummer
9664021

Prenumerera på jobb från Mickes Fönsterputs och Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Mickes Fönsterputs och Städ AB: