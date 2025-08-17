Fältsäljare
Ventimera AB / Säljarjobb / Borlänge Visa alla säljarjobb i Borlänge
2025-08-17
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ventimera AB i Borlänge
Vi växer snabbt och NU söker vi DIG!
DU som älskar att vara mycket bättre än alla andra!
Hos oss sitter framgång i väggarna och vi firar alla segrar tillsammans!Publiceringsdatum2025-08-17Om tjänsten
Ditt arbete består i huvudsak av uppsökande försäljning, besiktning och rådgivning i Dalarna med omnejd. Hos Ventimera sätter vi kundens behov i fokus och vi brinner för att genom våra produkter sprida välmående och hjälpa till att göra energibesparingar i alla Svenska hem.
Vi söker dig
En riktig vinnare som alltid ser möjligheter!
Som drivs av att överträffa dina mål och brinner för nöjda kunder.
Som har en naturlig förmåga att bygga långsiktiga relationer och skapar förtroende hos kunder.
Som har entreprenörsanda och trivs i en roll där ditt resultat speglar din egen insats.
Som vill kunna påverka din inkomst.
Som känner sig träffad av våra ledord:
Alltid! Oavsett!
Full fart framåt!
Garantilön med en riktigt attraktiv provisionsmodell utan tak
Provanställning 6 månader
Tillgång till egen bil är ett krav som längst under provanställning men förmånsbil kan tilldelas tidigare vid goda resultat
Har du erfarenhet av försäljning? Fantastiskt! Har du ingen? Inga problem - vi satsar på potential och ger dig all den utbildning och de verktyg du behöver för att lyckas.
Erfarenhet av uppsökande/fält/event försäljning med goda referenser är meriterande.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: info@ventimera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Dalarna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ventimera AB
(org.nr 559518-2931)
Tolvmilavägen 18 (visa karta
)
784 74 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontorschef
Linda Wallmark linda@ventimera.se 0760253500 Jobbnummer
9461538