Fältande socialsekreterare
Vårt arbete har aldrig varit mer aktuellt och betydelsefullt. Du gör skillnad varje dag genom att arbeta förebyggande med fokus på relationellt arbete med barn och unga. Utifrån ett helhetsperspektiv skapar vi tillsammans stabila samarbeten och strukturer för att värna om barn och ungas bästa.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. Du möter dem i deras miljö, som kan vara i stadsdelen, på fritidsgården eller på skolan. Du är skicklig på att skapa relation och tillit samt öka förtroende för socialtjänsten. Det är ett varierat arbete och du arbetar efter ett rullande schema, som inkluderar kväll och helg, allt för att finnas på plats när de unga behöver vårt stöd.Vi är övertygade om att samverkan mellan viktiga parter är en framgångsfaktor för att hjälpa barn och unga. Därför är ett fokusområde i rollen att skapa struktur för kommunikation och samverkan med viktiga parter, som polis, skola, fritid, socialtjänst och övriga civilsamhället. Genom att skapa ett starkt nätverk runt ungdomen stärker vi det förebyggande arbetet och kan agera i ett tidigt skede.
Din kompetens
Du har ett stort intresse för långsiktigt relationellt socialt arbete och din utbildningsbakgrund är socionom. För dig är ett meningsfullt arbete att göra skillnad för unga som riskerar att hamna fel och påverka utvecklingen i rätt riktning. En av dina styrkor i arbetet är din starka övertygelse och uthållighet. Du använder din förmåga att bygga hållbara relationer och få andra att arbeta mot samma mål. Det är positivt om du är van att arbeta med unga som har problematik inom missbruk och/eller kriminalitet eller har erfarenhet från myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Vi erbjuder
Hos oss har du en roll som möjliggör att verkligen arbeta nära barn och ungdomar med fokus på förebyggande arbete. I teamet arbetar vi tillsammans med stort engagemang och utifrån en tydlig metodik för att göra skillnad. Här finns ett nära ledarskap och stöd från chef och teamledare. Som nyanställd får du anpassad introduktion, handledning och utbildning.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
