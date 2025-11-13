Fakultetssekreterare/-samordnare
Diarienummer PAR 2025/830
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Sahlgrenska akademins kansli samlas det fakultetsgemensamma administrativa stödet till ledningen och till utbildning och forskning. Här arbetar idag cirka 45 medarbetare med ansvar för ekonomi- och utbildningsadministration, forskningsstöd, kommunikation, internationalisering, samverkan, HR och övrigt stöd till fakultetsledningen.
Kansliet söker nu en vikarierande fakultetssekreterare. Som en av oss på fakultetskansliet är du del av ett sammanhang och här är lätt att finna goda diskussionspartners och trevliga arbetskamrater som du kommer att arbeta tillsammans med. Vi förväntas vara kompetenta och engagerade och får också påtaglig uppskattning.
Arbetsuppgifter
Som fakultetssekreterare är du en central koordinator och ett administrativt nav. Du arbetar nära fakultetsledningen och bidrar till att skapa struktur och effektivitet i en miljö som präglas av högt tempo och många kontaktytor.
I rollen ingår bland annat att:
• Samordna och planera möten, aktiviteter och projekt
• Ansvara för administration och dokumentation inom fakultetens ledningsarbete
• Skriva protokoll, förbereda beslutsunderlag och säkerställa korrekta handlingar
• Fungera som kontaktperson mot universitetets olika delar och externa samarbetspartners
Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att ha många bollar i luften och som är skicklig på att prioritera. Du är självgående, driven och har förmåga att fatta snabba och kloka beslut. Du har en utpräglad känsla för service, är noggrann och har lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt - på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom universitet eller annan akademisk miljö
• Är van vid att samordna, koordinera och driva processer framåt
• Har hög IT-mognad och god vana av digitala möten, planeringsverktyg och dokumenthantering
• Gillar att arbeta i en social och kommunikativ roll där du möter många olika personer
• Har förmågan att skapa struktur i komplexa sammanhang och trivs i en miljö med högt tempo
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du får bidra till Sahlgrenska akademins utveckling och stödja fakultetsledningen i dess strategiska och operativa arbete. Du blir en del av ett engagerat kansli med kollegor som värdesätter samarbete, professionalitet och positiv laganda.
Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställning
Vikariat (11 mån), heltid, med tillträde i januari/februari eller enligt överenskommelse. Placering Sahlgrenska akademins kansli. Vikariatet kan komma att förlängas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Annelie Tobin, kanslichef,
tel. 031-786 30 27, mail: annelie.tobin@sahlgrenska.gu.se
och Anders Gustavsson,
avdelningschef HR, tel. 031-786 38 60, mail: anders.gustavsson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
