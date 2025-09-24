Facility Management Supervisor Soft Services
Vattenfall AB / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-09-24
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker nu två Facility Management Supervisor inom Soft Services för region norr resp. mellan till vår organisation Real Estate and Facility Management!
Real Estate & Facility Management är en Shared Service organisation som ansvarar för Vattenfall Nordens hyrda och ägda kontorsfastigheter, samt alla tjänster som behövs för att fastigheterna och kontorsmiljöerna ska fungera väl. Det innebär ansvar för hyreskontrakt, yttre och inre service och underhåll av fastigheterna samt kontorstjänster som spänner över bevakning, inpassering, lokalvård, kontorsmaterial, kaffe och frukt, posthantering, dokumentarkiv, växel, möbler och inredning.
Som Facility Management Supervisor för Soft Services ansvarar du genom ett aktivt ledarskap för den dagliga fastighets- och servicedriften inom verksamhetstjänster och städning av våra anläggningar och kontor. Du driver förbättringar för alla etableringar för tilldelade fastigheter samt ansvarar för drift och uppföljning av OPI/KPI och driftbudget.
Du verkar operativt mot våra leverantörer och i dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Styrning och uppföljning av verksamheten med hjälp av leverantörer för facility management inkluderat ärendehantering och driftmöten.
Åtgärdande av brister i leveransen.
Delta i samt föreslå och utvärdera driftförbättringar.
Verka för samsyn mellan leverantörer och vår organisation.
Aktivt arbete med trivsel inom organisationen och i relationen med våra leverantörer.
Ansvara för skapande och uppföljning av driftbudget för lokalvård och verksamhetstjänster.
Faktura- och ärendehantering i IT system.
Samordningsansvar på våra kontor i Luleå och Umeå alt. Motala och Uppsala.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom Facility Management eller motsvarande erfarenhet av leverans av Facility Management tjänster.
Flera års erfarenhet av en liknande roll inom drift av och tjänsteleverans till kommersiella fastigheter.
IT- och systemvana med praktisk erfarenhet av MS Office, fakturahanteringssystem och ärendehanteringssystem inom facility management eller liknande verksamhet.
Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och erfarenhet av att arbeta med förebyggande insatser för en säker arbetsmiljö.
Erfarenhet av ledning, styrning och uppföljning av leverantörer av lokalvård, kontorstjänster och fastighetsskötsel.
Körkort klass B.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har:
Utbildning inom och praktisk erfarenhet av att arbeta med lokalvårdsstandard INSTA800.
Praktisk erfarenhet av arbete med kontinuerliga förbättringar av kontors- och verksamhetsstödjande tjänster på stora arbetsplatser.
Erfarenhet av leverans av verksamhetstödjande tjänster inom tillverknings- eller processindustri.
Erfarenhet som samordningsansvarig för arbetsmiljö.
Erfarenhet som skyddsombud.
Erfarenhet av inköp av tjänster.
Utbildning och praktisk erfarenhet som projekt- eller uppdragsledare.
Erfarenhet av arbetsledande roll.
Yrkeserfarenhet av operativt praktiskt arbete inom lokalvård, kundservice eller hospitality.
Vi söker dig som med hjälp av IT och leverantörer samt med ett proaktivt arbetssätt kan leverera kontorstjänster så att en god och säker arbetsmiljö kan garanteras för våra medarbetare i norra resp. mellersta Sverige över tid. Du har relevant utbildning och erfarenhet av leverans av kontorstjänster på en sådan nivå att du förutom att sköta vår nuvarande tjänsteleverans även kan bidra till utvecklingen av dessa tjänster.
Att kunna skapa goda personliga och effektiva arbetsrelationer med våra leverantörer och kollegor är oerhört viktigt för att kunna hantera tjänsteleveransen i ett så stort geografiskt område. Du är ansvarig för vissa arbetsmiljöfrågor, driver driftmöten med våra leverantörer och håller husmöten med våra hyresgäster. Du måste därför vara serviceinriktad samt bra på kommunikation och administration.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Luleå, Umeå, Storuman, Linköping, Motala, Norrköping eller Solna.
Då vi äger och hyr fastigheter i hela landet så innebär tjänsten många tjänsteresor med bil och/eller tåg inom regionen. Du som söker tjänsten måste förutom att du accepterar detta tycka att det är roligt för att kunna trivas med arbetet på sikt.
För mer information om tjänsten för placering i mellersta Sverige kontakta rekryterande chef Erik Westberg, erik.westberg@vattenfall.com
. För frågor om tjänsten för placering norra Sverige kontakta rekryterande chef John Hamberg, john.hamberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Jennifer Wikström, jennifer.wikstroem@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen). Du når samtliga via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9524121