Fabrikschef
2025-12-18
Vi söker Dig som är redo att aktivt ta ansvaret för vår produktions fortsatta utveckling
Dina arbetsuppgifter hos oss
Som fabrikschef är du ansvarig för den dagliga planeringen, styrningen och driften i produktionen. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att utveckla och utöka produktionskapaciteten i fabriken. Du ska kontinuerligt förbättra och optimera produktionsprocesserna för att säkerställa kvalitet och effektivitet. Andra arbetsuppgifter där du är verksam i linjen förekommer. Fabrikschefen har personalansvar för 40 medarbetare och ingår i ledningsgruppen samt rapporterar direkt till VD.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant utbildningsbakgrund och erfarenhet inom tillverkningsindustrin i en ledande befattning. Du är närvarande och förtroendeingivande i ditt ledarskap med god förmåga att kommunicera med olika människor på ett tydligt, bra och individanpassat sätt. Du är prestigelös och handelskraftig som engagerar och visar vägen när det behövs. Du är strukturerad, systematisk och har stort tekniskt kunnande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt ledarskap.
Om Norrlands Trähus
Norrlands Trähus konstruerar, tillverkar och levererar kompletta trä- och husstommar som ytterväggar, bärande innerväggar, bjälklag, tak samt utfackningselement. Vi är i dagsläget ca 50 anställda och har fabrik i Hammerdal och kontor i Östersund. Läs mer: www.norrlandstrahus.se
Övrigt om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Hammerdal
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Britta Kereby på 063-19 43 40 alternativt britta.kereby@onepartnergroup.se
. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
