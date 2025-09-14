Extrapersonal
Konditori Napoleon i Jönköping AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2025-09-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konditori Napoleon i Jönköping AB i Jönköping
Konditori Napoleon är ett familjeägt konditori, som är beläget på Barnarpsgatan i Jönköping, sedan 1986
Vi söker EXTRAPERSONAL för arbete någon/några dagar i veckan, även lördagar. Du ska också kunna jobba hela sommaren 2026.
Som person är du pigg, har lite "split vision" och fungerar i grupp. Du är prestigelös, flexibel och behärskar svenska i tal och skrift. Kassa/kundvana är ett plus, samt att du är noggrann.
Vi erbjuder en rolig arbetsplats med varierande arbetsuppgifter bl a kassatjänst, diskare, lokalvårdare, kallskänka! Plocka upp varor, städa toaletter och vara logistiker är andra uppgifter.
Vi är ett väl inarbetat gäng som hjälper varandra och vi är stolta över vårt breda sortiment, våra härliga kunder, mysiga miljö och vår flexibilitet.
Vi har ingen bageriverksamhet på plats, utan samarbetar med Annie Johanssons Hembageri. Däremot producerar vi mycket smörgåsar, lättluncher, soppor, festcatering mm både till vår butik och på utskick.
Är Du den vi söker, skicka en ansökan till :mala.napoleon@hotmail.com
Tjänsten tillsätts under hösten, blir du kontaktad för intervju, på plats på Napoleon, sker det under oktober månad.
Kollektivavtal tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: mala.napoleon@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRAPERSONAL". Arbetsgivare Konditori Napoleon i Jönköping AB
(org.nr 556273-2791)
Barnarpsgatan 17 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Napoleon i Jönköping AB, Konditori Jobbnummer
9507482