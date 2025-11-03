Extrajobb truckförare Mölndal
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal Visa alla lagerjobb i Mölndal
2025-11-03
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Har du en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller ett annat arbete, och vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Vi söker nu lagerarbetare på deltid till vår kund i Mölndal!
Vi söker en praktiskt lagd och självgående person som vill arbeta extra hos vår kund i Mölndal. Tjänsten passar dig som trivs i en verkstadsmiljö och tycker om varierade arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
• Godsmottagning och hantering av inkommande leveranser
• Truckkörning
• Enklare vaktmästeriuppgifter
Arbetspassen är förlagda måndag-fredag 07:00-16:00, och du arbetar extra vid behov. Tjänsten är med start omgående. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund i Mölndal.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att trivas i tjänsten behöver du vara praktiskt lagd.
Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är flexibel och kan hoppa in vid behov
• Har tidigare erfarenhet inom lagarbete
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 1 plan 8 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Alex goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9585739