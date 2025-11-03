Extrajobb truckförare Mölndal

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Mölndal
2025-11-03


Har du en huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel studier eller ett annat arbete, och vill ha ett långsiktigt extrajobb vid sidan av? Vi söker nu lagerarbetare på deltid till vår kund i Mölndal!

Vi söker en praktiskt lagd och självgående person som vill arbeta extra hos vår kund i Mölndal. Tjänsten passar dig som trivs i en verkstadsmiljö och tycker om varierade arbetsuppgifter.

Publiceringsdatum
2025-11-03

Dina arbetsuppgifter
• Godsmottagning och hantering av inkommande leveranser
• Truckkörning
• Enklare vaktmästeriuppgifter

Arbetspassen är förlagda måndag-fredag 07:00-16:00, och du arbetar extra vid behov. Tjänsten är med start omgående. Du är anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund i Mölndal.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett högt tempo. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt och ta egna initiativ. För att trivas i tjänsten behöver du vara praktiskt lagd.

Vi söker dig som:
• Har truckkort och god körvana
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Är flexibel och kan hoppa in vid behov
• Har tidigare erfarenhet inom lagarbete

Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 1 plan 8 (visa karta)
411 04  GÖTEBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Julia Alex
goteborg.bluecollar@studentconsulting.com

Jobbnummer
9585739

