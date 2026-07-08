Extrajobb Trädgårdsarbete
Smakrik Online AB / Trädgårdsanläggarjobb / Landskrona Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Landskrona
2026-07-08
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Extrajobb Trädgårdsarbete
Arbetsuppgifterna kan vara av varierande slag men framförallt gäller det att hjälpa våra kunder med olika typer av trädgårdsarbete, tex gräs/häckklippning, plantera växter, rensa ogräs, beskärning av buskar och träd osv.
För att jobba hos oss får du gärna vara ålders- eller avtalspensionär.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos vår personal.
Kunderna är oftast privatpersoner men kan också vara företag eller bostadsrättsföreningar.
Tidigare erfarenhet av trädgårdsarbete är önskvärt och motorsågskort meriterande.
Man arbetar självständig och har stora möjligheter att styra över sin egen tid. Vi schemalägger så att man har sina egna återkommande kunder vilket ger trygghet för både kunden och personal.
Du är ansvarsfull, flexibel och lösningsfokuserad.
Du blir anställd på timmar och förbinder dig inte till något utan arbetar på dina villkor. Du blir självklart försäkrad och vi följer kollektivavtal. Lön är personlig och kan skilja sig från olika uppdrag men följer alltid avtal.
Vi ser fram emot er ansökan.
Intervjuer kommer ske löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@smakrik.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Smakrik Online AB
(org.nr 556987-1295)
261 31 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smakrik AB Jobbnummer
9997442