Extrajobb som truckförare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-08-09
Vi letar efter dig som vill arbeta vid sidan av dina studier eller ditt ordinarie arbete och som trivs i ett fysiskt arbete där du får jobba med både kropp och huvud i en lagerverksamhet i Norrköping.
Som en del av teamet kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa effektiv och smidig hantering på plock, packning och sortering. Vi söker dig som har truckkort och erfarenhet av truckkörning. Viktigt att du är flexibel för flera arbetsuppgifter då det kan bli hela dagar då du behövs på andra avdelningar där ingen truckkörning förekommer.
Detta är ett arbete för dig som kan jobba ca 3 gånger per vecka, med extra fokus på början av veckan under hela hösten. Vi förväntar oss att du har en god flexibilitet och tillgänglighet och hoppas att du ser långsiktigt på tjänsten. Vi ser gärna att man har körkort och tillgång till bil då kollektivtrafiken är begränsad på kvällstid.
Arbetet kommer främst att vara förlagt på dagtid men även kvällspass förekommer, därför är en hög flexibilitet önskvärt.
Du kommer att vara ansiktet utåt hos våra kunder, därför är det viktigt att du har en stark vilja att göra rätt för dig och leverera hög kvalité på plats. Denna roll passar dig som är punktlig, tar ansvar och har ett högt tempo. Vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och tror starkt på att man kommer långt med rätt inställning!
DETTA SÖKER VIPubliceringsdatum2025-08-09Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning i form av arbete eller studier på minst 50%
• Ostraffad
• Truckkort & körvana
Meriterande:
• B - körkort
Vi letar efter dig som är studerande eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Det är viktigt att du har god flexibilitet med arbetsuppgifter och att du har ett flexibelt schema då du kan komma att behöva hoppa in med kort varsel.
Du har en god arbetsmoral och är bekväm med att arbeta effektivt, både i team och självständigt. Vi ser även att du är en person som är målinriktad och som strävar efter att leverera kvalitet och noggrannhet i arbetet. Du som har en positiv attityd och uthållighet ser vi som värdefullt då arbetet är fysiskt krävande. Utöver detta är det viktigt att du trivs i en hektisk miljö och har viljan att lära dig.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team som tillsammans skapar effektiva lösningar inom logistik.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen med sin ansökan! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Christian Moraga Lidén linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9451407