Extrajobb som office coordinator
Joyweek AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-01-15
Letar du efter ett stabilt & roligt extrajobb (två dagar i veckan), kanske medan du studerar?
Ta chansen att bli en del av ett globalt team som arbetar för att förbättra människors liv och hälsa. Företaget kombinerar hälsa och teknik och sätter stort värde på mångfald. Det arbetar aktivt för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsplats, och för att bidra till en mer jämlik värld för alla.
Dina huvudsakliga ansvarsvarsområden som kontorsassistent:
Kontakt med leverantörer: Planera och boka in serviceuppdrag, samt hantera relationer med leverantörer.
Posthantering: Hantering av post och brev
Underhåll av konferensrum och kontorsmiljö: Säkerställa att konferensrummen är välutrustade med block och andra förnödenheter, samt att växterna får den skötsel de behöver.
Arkivering och skanning: Hantera och arkivera dokument på ett säkert och korrekt sätt.
Bilnycklar och tillbehör: Ansvara för hantering och säker förvaring av bilnycklar och tillhörande utrustning.
Beställning av kontorsmaterial: Löpande beställa kontorsmaterial och förbrukningsartiklar som frukt, kaffe och anteckningsböcker.
Rengöring: Se till att kaffemaskiner och kylskåp hålls rena och i gott skick.
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för service och trivs med att hjälpa andra.
Är strukturerad och kan hålla ordning på detaljer, med ett öga för att se till att arbetsmiljön alltid ser snygg och inbjudande ut.
Är ordningsam och noggrann i ditt arbete.
Har en lösningsorienterad inställning och gillar att ta itu med utmaningar.
Erfarenhet från liknande roll.
Goda kommunikationsfärdigheter, både på svenska och engelska.
Praktisk information:
Arbetstider: Tisdag & torsdag, 08-12.
Arbetsplats: Kista
Rekrytering och annonsering: Joyweek AB.
Startdatum: Enligt Ö.K
Information om tjänsten: Joyweek hanterar rekryteringen och anställningen, men du kommer att agera som konsult ute på kundföretaget, som beskrivs ovan. Som konsult på Joyweek erbjuds du bland annat pensionssparande, friskvårdsförmåner, försäkringar, samt regelbunden och stödjande kontakt med din konsultchef.
För den som önskar finns även möjlighet att arbeta extra vid behov, då hos våra andra kunder som har liknande arbetsroller!
Läs mer om Joyweek längre ned på sidan.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), https://jobs.joyweek.com
170 67 SOLNA Arbetsplats
