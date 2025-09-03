Extrajobb som Konferensvärd för studenter!
Vi söker dig som studerar och som älskar att sprida positiv energi och vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av studierna. Har du ett genuint intresse för möten och evenemang, och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik? Se hit!
Vi söker en konferensvärd på deltid som vill vara en nyckelperson i att säkerställa att konferenser och möten genomförs smidigt och professionellt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang, då det ger dig en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv miljö för våra gäster. Dina arbetsuppgifter som konferensvärd kommer bland annat att innefatta:
• Välkomna och guida gäster vid ankomst.
• Hantera bokningar och koordinera rum och utrustning.
• Hjälpa till med möblering, vilket ibland kan innebära tunga lyft.
• Förbereda och duka upp inför möten och konferenser, säkerställa att allt fungerar och är i ordning.
• Vara behjälplig under möten och se till att tekniken fungerar utan problem.
• Ge gäster och kollegor förstklassig service under hela dagen.
• Vara ansiktet utåt och bidra till att skapa en professionell och positiv atmosfär.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting, men jobbar tillsammans med vår kund i centrala Stockholm. Tjänsten är på deltid, och vi söker dig som kan arbeta 2-3 d/v under måndag- fredag mellan 7-17. Tjänsten förväntas starta upp så snart vi har hittat rätt person och sträcker sig tillsvidare.
DETTA SÖKER VI
• Du har ett naturligt sinne för service och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
• Du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang, hotell eller liknande serviceyrken, där du har lärt dig att skapa bra kundupplevelser.
• Du trivs i att vara i händelsernas centrum och har ett öga för detaljer.
• Du är kommunikativ och kan tala och skriva obehindrat på både svenska och engelska.
• Du har en förmåga att hålla ordning och reda, även i stressiga situationer.
• Erfarenhet från konferensvärd, receptionsarbete eller liknande är meriterande.
• Anmärkningsfritt belastningsregister, bakgrundskontroll kommer att genomföras i processen.
I den här tjänsten värderar vi högt din personlighet och inställning!
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
