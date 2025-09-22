Extrajobb | Lageroperatör | Nykvarn
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Nykvarn Visa alla lagerjobb i Nykvarn
2025-09-22
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Nykvarn
, Södertälje
, Strängnäs
, Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som lageroperatör hos oss får du en varierande vardag inom lagerverksamheten. Att vara lageroperatör innebär att du kommer arbeta med plockning, packning, godsmottagning och leverans av varor. Tunga lyft kan förekomma. Vi vill att ditt fokus ligger på säkerhet, noggrannhet och kvalitet i alla moment, då har du bästa möjligheter för att lyckas.Profil
För att lyckas behöver du:
• Vara flytande i svenska både i tal och skrift
• Ha erfarenhet av att arbeta i team
• Ha en god fysik
Meriterande om du:
• Har erfarenhet av operativ verksamhet
• Har kunskaper i engelska, gärna i både tal och skrift
• Har B-körkort, fördelaktigt då arbetskraft kan behövas under tiden där kollektivtrafiken inte är i full gång
• Har truckkort
• Har en bakgrund inom lagsport eftersom samarbete är viktigt hos oss!
Om anställningen:
Placeringsort: Nykvarn
Anställningsform: Behovsanställning
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Tillträde: Omgående
Din personlighet är viktigast!
Vi söker dig som är driven, kvalitetsmedveten, noggrann, positiv och älskar att lära dig nya saker. Då det ställs höga krav på samarbete samt eget ansvar att vara delaktig så vill vi att du trivs med att arbeta i team och alltid är beredd att hjälpa till där det behövs. Om du saknar erfarenhet av liknande roll så är det inget hinder förutsatt att dina personliga egenskaper motsvarar våra förväntningar, då vi kommer ge dig den utbildning och stöd som behövs för att du skall lyckas.
Övrig information
Vi värnar om en säker arbetsmiljö och tillämpar bakgrundskontroller samt slumpmässiga alkohol- och drogtester. Vi är kollektivt anslutna till Transportavtalet och vi erbjuder friskvårdsbidrag samt andra förmåner via Benify. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4337". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9520477