Extraarbete som receptionist i Sundsvall
Uniflex AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2025-11-07
Vi söker nu en serviceinriktad person för arbete som receptionist med varierande arbetsuppgifter till en av våra kunder i Sundsvall.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
I rollen som receptionist kommer du att stå i centrum för vår kunds viktigaste möten. Arbetsuppgifterna varierar men består huvudsakligen av att ta emot besökare, hantera telefonväxeln, posthantering, utfärda parkeringstillstånd etc. Du kommer vara ansiktet utåt för företaget samt vara behjälplig där det behövs. Erfarenhet av reception är inget krav utan det viktigaste är att du som person är representativ och har en bra känsla för service.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Krav för denna tjänst är att du har körkort samt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% eller mer (studerar eller liknande). Tidigare serviceerfarenhet, kunskap inom administration och datorvana är meriterande. Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag - fredag vid behov. Vi ser att du är flexibel och kan hoppa in på relativt kort varsel.
Vem är du?
Som person är du ansvarsfull, prestigelös och social. Du drivs av att få saker gjorda och är van vid att ta eget ansvar. Du har förmågan att arbeta självständigt men även tillsammans med andra kollegor. Eftersom tjänsten innebär såväl praktiskt som mer administrativt arbete är du en flexibel person som trivs med varierande arbetsuppgifter.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68014". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Erika Larsson erika.larsson@uniflex.se 073-302 03 99 Jobbnummer
