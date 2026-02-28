Extra personal sushi kock/Köksbiträde/diskare
Ki-Mamma HB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ki-Mamma HB i Stockholm
Vi är en väletablerad sushiställe i vasastan som har funnits i 27 år snart. Vi har ca 25 platser inomhus och 12 platser utomhus på sommaren med personal från olika delar. vi har både lunch och middag. Vi har mycket lunch och mycket take away.
Extra personal Köksbiträde/diskare
Vi söker dig som är social, glad, positiv gillar att jobba med andra och noggrann med tider. Dina arbetsuppgifter kan komma bli varierande mellan disk och kök, beroende på intresse och erfarenhet. Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV & personliga brev till: sushi@kimama.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: sushi@kimama.se Arbetsgivare Ki-Mamma HB
Observatoriegatan 13 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Fuschi Bar Jobbnummer
9769453