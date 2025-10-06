Extra jobb Liftvärd
Storklinten Rekreation AB / Servicepersonaljobb / Boden Visa alla servicepersonaljobb i Boden
2025-10-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storklinten Rekreation AB i Boden
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett härligt team och arbeta i en unik miljö? Vi söker nu dig som vill jobba extra på kvällar och helger under vintersäsongen.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som medarbetare hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter där service och ansvarstagande står i centrum. Du blir en viktig del av driften och kommer bland annat att:
Sköta och övervaka liftar - säkerställa att driften fungerar smidigt och hjälpa gäster vid behov.
Hjälpa till med enklare underhållsuppgifter - exempelvis kontrollera utrustning, hålla rent och ordning runt anläggningen, samt bistå vid praktiska sysslor.
Ge service till gäster - svara på frågor, vara behjälplig ute i anläggningen och bidra till en positiv upplevelse.
Ta initiativ och arbeta självständigt - ibland behöver du lösa små problem på egen hand eller se vad som behöver göras utan att bli tillsagd.
Vi söker dig som:
Är över 16 år
Har skoterkort
Är ansvarstagande, initiativrik och social
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier, annan anställning)
Gillar att arbeta i ett aktivt miljö där ingen dag är den andra lik
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en spännande miljö
Möjlighet att utveckla praktiska färdigheter och servicevana
Ett trevligt arbetslag och flexibla arbetstider på kvällar och helger
Låter det som ett jobb för dig?
Skicka din ansökan till [din e-postadress] och berätta kort om dig själv samt varför du vill arbeta hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Storklinten Rekreation AB
(org.nr 559061-1876), https://www.storklinten.se/
Övre Svartlå (visa karta
)
961 98 BODEN Kontakt
Klara Pettersson klara.pettersson@storklinten.se 0725555477 Jobbnummer
9541388