Extra CE-chaufförer sökes till Botkyrka
2025-11-13
Vi söker erfarna och engagerade CE-chaufförer för både fjärrkörning och distribution, med utgångspunkt från Botkyrka.
Just nu har vi behov av extra förare som kan hoppa in vid behov, till exempel vid arbetstoppar, sjukdom eller semestertider.
Arbetet är varierande och självständigt, och du blir en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Fjärrkörning
Distribution
Både dag- och nattpass
Start och avslut i Botkyrka
Fordon: Dragbil med trailer samt bil och släp
Vi söker dig som
Har CE-körkort, giltigt YKB och digitalt förarkort
Är punktlig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder
Extraanställning / behovsanställning med möjlighet till mer arbete vid behov
Lön enligt avtal
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@thewaybemanning.se Arbetsgivare The Way Bemanning AB
B Muhtarov jobb@thewaybemanning.se Jobbnummer
