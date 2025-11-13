Extra CE-chaufförer sökes till Botkyrka

The Way Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka
2025-11-13


Vi söker erfarna och engagerade CE-chaufförer för både fjärrkörning och distribution, med utgångspunkt från Botkyrka.
Just nu har vi behov av extra förare som kan hoppa in vid behov, till exempel vid arbetstoppar, sjukdom eller semestertider.
Arbetet är varierande och självständigt, och du blir en viktig del av vårt team.

2025-11-13

Om tjänsten
Fjärrkörning

Distribution

Både dag- och nattpass

Start och avslut i Botkyrka

Fordon: Dragbil med trailer samt bil och släp

Vi söker dig som
Har CE-körkort, giltigt YKB och digitalt förarkort

Är punktlig, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
Talar och förstår svenska

Vi erbjuder
Extraanställning / behovsanställning med möjlighet till mer arbete vid behov

Lön enligt avtal

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@thewaybemanning.se

Arbetsgivare
The Way Bemanning AB (org.nr 559417-1315)

Kontakt
B Muhtarov
jobb@thewaybemanning.se

Jobbnummer
9604325

