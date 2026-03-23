Extra åklagare
2026-03-23
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu en extra åklagare till kammare i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm finns tre ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet. Till en av ekobrottskamrarna söker vi nu en eller flera extra åklagare.
Dina arbetsuppgifter Utredningarna bedrivs i arbetsgrupper anpassade efter ärendets omfattning och komplexitet. Tillsammans arbetar de olika kompetenserna i team utifrån uppdraget för att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Som extra åklagare på Ekobrottsmyndigheten driver du förundersökningen från det att ett ärende inkommer och förundersökning inleds till att ärendet avslutas. Du kommer under anställningsperioden också att utföra åklagaruppgifter vid Åklagarmyndigheten som ett led i att kunna förordnas som kammaråklagare efter anställningen.
Krav Vi söker dig som har:
Nordisk juristexamen
Fullgjord notariemeritering från tings- eller förvaltningsrätt
Goda juridiska kunskaper
Erfarenhet från annat kvalificerat juridiskt arbete i minst två år efter din notarietjänstgöring. Här avses i första hand arbete som hovrätts- och kammarrättsassessor, advokat och kronofogde
Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
Juridisk erfarenhet av arbete med ekonomisk brottslighet, straff- eller skatterätt
God digital kompetens och förmåga att ta till dig nya program och systemPubliceringsdatum2026-03-23Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Debika Ray Berghog Tf. vice kammarchef tfn 010 56 290 41.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, tfn 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tjänsten avser en visstidsanställning om 12 månader. Du kan därefter få dispens att bli tillsvidareanställd som kammaråklagare.
Tjänstebenämning: Extra åklagare
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 13 april 2026.
I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Arbetspsykologiska tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001 102 31 Stockholm.
Varmt välkommen med din ansökan!
