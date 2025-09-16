Explainer på Tekniska Museet
Stiftelsen Tekniska Museet / Resevärdsjobb / Stockholm Visa alla resevärdsjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Tekniska Museet i Stockholm
Vill du inspirera genom lustfyllt lärande?
På Tekniska Museet söker vi ständigt nya kollegor som delar vår passion för att berätta om STEAM, demonstrera roliga experiment och skapa minnesvärda upplevelser för våra besökare. Som Explainer får du chansen att göra skillnad genom att lära ut teknik och naturvetenskap på ett underhållande och vetenskapligt sätt.
Om Tekniska Museet:
Med cirka 388 000 besökare 2019, varav mer än hälften är barn och unga, erbjuder vi en fantastisk helhetsupplevelse där målet är att välkomna 500 000 besökare per år. Vi är både ett science center och Sveriges största tekniska museum, där barn och vuxna tillsammans utforskar och upptäcker hur allting hänger ihop - från industrins barndom till framtidens storslagna visioner.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Vi söker en engagerad och ansvarsfull individ som kommer arbeta som Explainer på Tekniska Museet. I rollen som Explainer är du en nyckelperson i vårt kvällsteam och ansvarar för att leverera spännande och informativa visningar för våra besökare. Du blir en del av teamet som tar hand om alla besökare och ser till att de får en upplevelse de sent kommer glömma.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Samarbeta med företagsevent för att anpassa visningar och workshops efter deras behov.
• Hålla guidade visningar och workshops för museets alla olika besöksgrupper.
• Aktivt delta i museets evenemang och aktiviteter för att främja lärande och engagemang.
• Aktivt delta i den dagliga driften och säkerställa att utställningsytorna upprätthåller en hög kvalité.
• Kontinuerligt förbättra och justera aktiviteterna för museets kvälls- och helgexplainers.Kvalifikationer
• Erfarenhet som guide, av pedagogiskt arbete eller liknande erfarenhet inom kulturell eller utbildningsmiljö är meriterande.
• Starkt självledarskap samt förmåga att motivera och stödja ett team.
• Utmärkta kommunikationsfärdigheter för att interagera effektivt med skolor och besökare.Profil
Vi söker dig som är positiv, energifylld och brinner för att inspirera om STEAM på ett lustfyllt sätt. Du har en stark kommunikativ förmåga och trivs med att interagera med olika grupper. Vi tror på mångfald och välkomnar sökande från alla bakgrunder och erfarenheter.Så ansöker du
Tjänsterna är deltidstjänster på 45%, med 6 månaders provanställning. Arbete förläggs på vardagar, helger och lov. Tjänstgöring primärt på kvällstid. Vi genomför löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsterna så snart vi hittar rätt kandidat.
Mejla din ansökan till rekrytering_publika@tekniskamuseet.se
och märk ämnesraden med "Explainer HT25".
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska Museet behandlar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: rekrytering_publika@tekniskamuseet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Explainer HT25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Tekniska Museet
, https://www.tekniskamuseet.se/
Museivägen 7 (visa karta
)
115 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Tekniska Museet Jobbnummer
9512453