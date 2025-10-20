Expert inom GIS, Mapping och Surveying, Rwanda
2025-10-20
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
I vårt Sida-finansierade tjänsteexportsprojekt i Rwanda erbjuder vi en unik möjlighet att bekämpa fattigdom, arbeta för jämställdhet och bidra till Rwandas utveckling. Lantmäteriet har sedan några år ett bilateralt samarbetsprojekt med National Land Authority (NLA) i Rwanda. Till projektet söker vi nu en koordinerade expert inom GIS, Mapping and Surveying.
I vårt Sida-finansierade tjänsteexportsprojekt i Rwanda erbjuder vi en unik möjlighet att bekämpa fattigdom, arbeta för jämställdhet och bidra till Rwandas utveckling. Lantmäteriet har sedan några år ett bilateralt samarbetsprojekt med National Land Authority (NLA) i Rwanda. Till projektet söker vi nu en koordinerade expert inom GIS, Mapping and Surveying.
Som sakkunnig, så kallad coordinating expert, kommer du att driva och delta aktivt i det strategiska och praktiska utvecklingsarbetet inom en av projektets komponenter. Du arbetsleds av projektledaren och kommer att samordna besök från andra experter inom Lantmäteriet, som bidrar med sina kunskaper under mer tidsbegränsade missioner i Rwanda. Med tanke på att projektet kommer att avslutas under 2027 kommer stort fokus under 2026 vara att säkerställa att projektet når sina mål.
Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Rwanda är ett land där landsektorn har haft god utveckling under de senaste åren. Däremot finns stora utmaningar vad gäller resurser och kompetens. Projektets fokus inom en av komponenterna är därför att bygga upp NLA:s kapacitet inom GIS, Mapping and Surveying, ett arbete som pågått under ett flertal år. Stödet omfattar kapacitetsbyggande av såväl individer som institution samt att utveckla strukturerade arbetsprocesser inom NLA. I detta ingår även att initiera och befästa samarbeten med andra viktiga aktörer inom landsektorn i Rwanda.
Projektet har haft en svensk komponentledare och expert inom GIS, Mapping and Surveying på plats i Rwanda under snart tre år och ambitionen nu är att förlänga detta stöd med ytterligare ett år då nuvarande expert flyttar hem.
Arbetsspråket är engelska. Du kommer att bo i huvudstaden Kigali under ett år. För denna tid kommer Lantmäteriet att skriva ett så kallat URA-kontrakt med dig, vilket kräver svenskt medborgarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsexamen inom relevant område, samt har bred kunskap och erfarenhet inom något eller flera av komponentens fokusområde som är GIS, Mapping and Surveying. Du har även erfarenhet av att leda projekt där det krävts fokus på måluppfyllnad.
Du har erfarenhet av praktiskt användande av geodata, samt har erfarenhet av effektiva system för insamling, bearbetning, lagring och spridning/delning av data och kartprodukter. För att nå framgång i rollen krävs även att du kan tala och skriva svenska och engelska obehindrat, samt att du är en god skribent och kan framställa rapporter av hög kvalitet. Det är meriterande om du har erfarenhet av internationellt arbete, helst i Afrika.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, och vill att du är en relationsbyggare och har lätt för att sätta dig in i andras situation genom att lyssna, förstå och visa hänsyn. Du har god förmåga att hitta lösningar med det gemensamma målet i fokus och därigenom anpassa dig till situationen och driva arbetet framåt. Du har tålamodet, ihärdigheten och drivkraften som behövs för att uppnå resultat. Du strävar efter att nå uppsatta mål.
Då du främst kommer att arbeta praktiskt med att bygga NLA:s kapacitet, kompetens och förmåga i ditt dagliga arbete behöver du även ha erfarenhet av att utveckla andras förmågor inklusive att arbetsleda andra.
För tjänsten krävs svenskt medborgarskap och B-körkort.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret.
